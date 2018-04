Im „Vince“ speist man in Hannovers Tresorraum

Neueröffnung

Im Bankenviertel kann man ab 9. April sein Geld sicher anlegen – in Leckereien und ausgezeichneten Wein im neuen Restaurant „Vince“. Im alten Tresorraum der Dresdner- und Commerzbank speisen die Gäste nämlich in einem umgebauten Tresorraum. Und der Betreiber ist ein bekanntes Gesicht der hannoverschen Gastroszene!

Hannover. Neuer Treffpunkt im Bankenviertel: An der Börse 4 eröffnet am am 9. April das „Vince“, eine Mischung auf Café, Bar, Vinothek und Restaurant. Das Besondere: Das Lokal befindet sich in einem ehemaligen Tresorraum – denn in dem Gebäude waren früher Dresdner und Commerzbank ansässig.

„Der Tresorraum wurde entkernt und umgebaut“, erzählt Restaurantleiterin Christiane Peter (50). Den Betreiber des „Vince“ werden viele Hannoveraner kennen: Vassilios Vassiliou (46) ist seit rund 25 Jahren das Gesicht des Restaurants Castello in Herrenhausen.

Separée mit Extra-Eingang

Von Montag bis Sonnabend geht es um neun Uhr mit Cappuccino, Tramezzini und Co. los, bis 22 Uhr können Gäste Köstlichkeiten wie karamellisierte Ente, Tartar vom Gelbflossenthunfisch, Pasta und vieles mehr genießen, die Vinothek ist auch länger geöffnet. „Pastagerichte kosten 7,50 bis 16 Euro, Fisch- und Fleischspeisen gibt es ab 18 Euro“, gibt Vassiliou eine Preisvorstellung. Wer es abgeschieden mag, kann im „Vince“ übrigens einen separaten Raum mit Extra-Eingang reservieren. „Per Knopfdruck geht dort eine Milchglasscheibe runter – da haben beispielsweise Geschäftsleute wirklich ihre Ruhe“, sagt Peters.

Weinschrank in Schließfächern

Weitere exklusive Angebote in dem neuen Lokal: Um die einstigen Schließfächer des Tresorraumes wurde ein temperierter Weinschrank gebaut, hier können Weinliebhaber gegen einen Obolus ihre edlen Tropfen einlagern, bis die Weine das optimale Alter erreicht haben. Beim „Opernarrangement“ ab 17.30 Uhr kann man im „Vince“ ein Drei-Gänge-Menü für 29 Euro genießen.

Von Julia Braun