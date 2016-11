ROCK-’N’-ROLL-KOCH: Steffen Henssler mag den lauten Auftritt – und er weiß, dass das nicht jedem gefällt. Damit kann er umgehen: „Wer zu mir kommt, weiß, was er bekommt.“© Philipp Rathmer

| Julia Braun

Interview

Henssler will nicht jedem gefallen

Er will Kinder zum Kochen animieren: TV-Star Steffen Henssler (44) spricht im NP-Interview über verhasste Kalbsleber, die Lieblingsgerichte seiner Töchter, seine Privatsphäre und sein Image. Am 9. November kommt er in die Swiss-Life-Hall.