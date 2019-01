Hannover

Das war ein Kurzauftritt: Erst vergangene Woche schickte RTL die Hannoveranerin Sina Raffert (28) als Überraschung ins Rennen um das Herz des „Bachelors“ Andrej Mangold (31). Doch die blonde Disco-Tanz-Weltmeisterin ging in der vierten „Nacht der Rosen“ in der mexikanischen Luxusvilla leer aus. „Ich hab da nicht von Anfang an was gespürt“, urteilte der Junggeselle nüchtern.

Bei anderen Damen sah das gaaaanz anders aus: Mit Claudia Gottwald (26) hielt er nach einem Bungee-Abenteuer Händchen. „Am Ende des Tages hat sie mich klargemacht“, sagte er über das zweite Einzeldate mit Jenny Lange (25), das von intensiven Küssen und einer Rose gekrönt wurde. Da musste der Mann, der von 13 Frauen umschwärmt wird, doch glatt vor der RTL-Kamera ein Tränchen aus den Augenwinkeln wischen. „Sie ist gerade ganz oben auf meiner Rangliste.“

Zickenkrieg und Neid

Und bei den Konkurrentinnen unten durch: Nadine Illa (30) verzeiht Jenny nämlich nicht, dass sie in ein Gespräch mit dem 31-Jährigen geplatzt ist. Die Damen wetzen die Krallen, lästern, klassischer Lagerkoller samt Neid-Debatte. Mittendrin die zweite Hannoveranerin: Christina Grass (30) pendelt zwischen Moralpolizistin und Mutter der Kompanie, bietet die Schulter zum Ausweinen, klagt aber auch die „Nicht gönnen können“-Mentalität der Konkurrentinnen an.

Am Mittwoch Abend musste sie zittern: Erst die letzte Rose überreichte Mangold ihr. „Du wartest auf deine Zeit – und sie wird kommen“ versprach der „ Bachelor.“ Kommentar der Hannoveranerin: „Meine Nerven liegen blank.“

Von Andrea Tratner