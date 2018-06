Berlin/Hannover

Das ist schon gemein: Als Laie einen Mann zu fotografieren, der mit Fotografie weltweit Erfolge feiert, für den die größten Stars vor der Kamera posieren, der mit Fotokunst sein Geld verdient, Bildbände veröffentlicht hat. Aber Olaf Heine (49) versteht es durch seine unaufgeregte Art, seinem Gegenüber die Nervosität zu nehmen: Einen Tag vor der Gruppenausstellung „Made in Berlin“ in der Berliner Galerie Camera Work hat der Hannover die NP in seiner Wahlheimat empfangen und zehn seiner Fotos aus der Schau – die meisten zeigen Promis – vorab gezeigt.

„Prominenz ist überhaupt nicht wichtig, mir geht es um Künstler, Kreative, Musiker – aber auch Surfer und Maler“, erläutert er: „Ich bin seit jeher unglaublich fasziniert, wenn jemand aus seinem eigenen Antrieb heraus etwas schafft, etwas kreiert.“ In diese Kategorie kann Heine sich selbst einreihen: Seine Fotos, die überwiegende Anzahl schwarzweiß (weil zeitloser), sind Kunst, ziehen den Block des Betrachters auf sich, erzählen Geschichten. Solche, die mindestens genauso spannend sind wie die von Olaf Heine.

„Ich habe eigentlich schon mein Leben lang fotografiert“, so der 49-Jährige. An seine erste Kamera, da war er acht, neun Jahre alt, erinnert er sich genau: „Es war eine Kodak Instamatic.“ Später sparte er lange für eine Minolta X 700, „gut 600 Mark hat die gekostet. Dafür habe ich im Sommer den Vorplatz einer Tankstelle gefegt, im Winter Schnee geschippt.“ Vor einigen Jahren dann der Schock: Kriminelle ließen die Kamera bei einem Einbruch in sein Studio mitgehen – „ich hätte sie gerne meinem Sohn vererbt“. Er trinkt einen Schluck Kaffee, genehmigt sich ein Stück Gebäck, lacht: „Wobei der mich wahrscheinlich nur angucken und fragen würde: Was ist das denn für ein Teil? Fotos macht man doch mit dem Handy!“

Heine kennt beides – die analogen Fotoapparate mit 36er Film und „dem spannenden Moment, wenn man ihn abholt und sieht, was daraus geworden ist“. Er wurde auch im Zeitalter der Digitalisierung groß, die dafür sorgt, dass er aus hunderten, ja tausenden Bildern das eine perfekte aussuchen kann. Wie viele er schon ge­macht hat, kann er nicht genau sagen. Was sicher ist, dass in der Galerie nahe dem Savignyplatz zehn Motive aus 18 Jahren hängen – das älteste von 1999 (die Band Rammstein im Olympiastadion), das jüngste eines, auf dem Maler Norbert Bisky (47) von hinten vor einer riesigen Leinwand zu sehen ist: „Ich mag es, bei Prozessen dabei zu sein, sie zu beobachten und festzuhalten.“ Als reiner Beobachter sieht er sich aber nicht, Heine bringt sich selbst ins Spiel. Als Chronisten würde er sich bezeichnen: „Ich halte etwas fest, gebe dem Ganzen dann eine gewisse Perspektive.“

Und zwar so eine, die Menschen rund um den Globus fasziniert: Heine hat die Plattencover vieler Musiker und Bands gestaltet – etwa von Iggy Pop (71), U2, 30 Seconds to Mars, Michael Bublé (42), Sting (66) und den Eagles. Das allererste lichtete er 1992 tatsächlich in seiner Heimat ab: „Ich bin mit Oli (Oliver Perau, die Red.) durch Vororte gefahren, bis wir diesen alten Mann gefunden haben“, erinnert sich Heine an die Entstehung des Covers für „Freedom Circus“ von Terry Hoax: „Es ging sofort darum, der Musik ein Bild zu verleihen. Dieser Wunsch hält bis heute an.“ Schon immer hegte er das Verlangen, Teil des Musikzirkus zu sein, „eine Branche, zu der ich eigentlich keine Be­rechtigung hatte – ich spiele weder ein Instrument, noch kann ich singen“.

Diese, wie er sagt, „unglaubliche Affinität zur Musik“ entwickelte er schon als Teenager, akribisch studierte er die Plattencover, Booklets, Credits, „das hat mich auch ein bisschen aus meiner kleinen Welt in Barsinghausen rausgeholt“. Dieses Interesse und die Liebe zur Fotografie bahnten ihm den Weg in die Musikszene, unermüdlich besuchte er als junger Mann Konzerte im Musiktheater Bad, in der Glock­see, im „MAD“ an der Mehlstraße: „Ich habe bis nach dem Konzert neben der Bühne auf die Künstler gewartet, um sie zu fotografieren.“ Der junge Heine war auch Fan – von Terry Hoax zum Beispiel: „Schon in der Anfangszeit war das eine energetische Band mit einer wahnsinnigen Rampensau als Frontmann – das hat mich total umgehauen.“ Er richtete die Kamera auf Sänger Perau und seine Bandkollegen, irgendwann rief der Manager an und wollte die Fotos sehen.

Ein perfekter, von Glück gesäumter Start in seinen heutigen Job – möchte man meinen. „In einer Session habe ich die Band stundenlang fotografiert“, erinnert er sich. Nur veröffentlicht wurde keins: „Die Fotos waren unbrauchbar, ich habe den Film fehlbelichtet.“ Eine Katastrophe quasi. Nicht für Heine: „Irgendwas an mir, an meiner Art und meinem Umgang mit ihnen muss sie fasziniert haben – sie gaben mir eine zweite Chance. Die habe ich auch genutzt.“ Sicher, das hatte auch mit Glück zu tun. Aber nicht nur: „Wenn ich nicht ständig auf diese Konzerte gerannt wäre, nicht ständig Leute angequatscht hätte, wäre ich nicht weitergekommen. An der einen oder anderen Stelle war ich sehr engagiert.“

Die Beharrlichkeit hat sich gelohnt, die große Klappe auch. Es kam nämlich vor, dass er sich besser verkaufte, als er war, „auch das gehört zur Entertainmentbranche dazu“. Wahrscheinlicher ist, dass die Musiker seinen Respekt gespürt haben „und dass ich mich auskenne“. In der Heimat, die er Anfang der 90er verlassen hatte, weil sie ihm zu klein geworden war („der folgerichtige Schritt, ich wollte mich weiterbilden“), kennt Heine sich aber immer noch bestens aus: Seine Mutter lebt in Barsinghausen, mit seinem Sohn geht er immer dann ins Stadion, wenn 96 gegen die Bayern spielt, er besucht seinen Freund Ferry Ghods (50) im „Monkeys“ am Raschplatz.

„Und wenn Oli Perau mich anruft, würde ich auch sofort kommen“, ergänzt er und lacht. Heine hält kurz inne: „Das gilt übrigens auch für die Kestnergesellschaft. Die könnte auch mal eine Ausstellung machen, das wäre doch super! Hannover ist mir wichtig, und auch, dass ich weiß, wo ich herkomme. Ich würde meine Fotografie gerne dorthin zurücktragen, wo sie herkommt.“

Von Mirjana Cvjetkovic