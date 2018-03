IHRE INSPIRATION: Autorin Heike Wolpert mit Kater Socke.

© Nancy Heusel

Literatur

Heike Wolpert macht Kater Socke zum Krimihelden

In ihrem Berufsleben hat Heike Wolpert (52) vor allem mit Zahlen zu tun, dabei schrieb sie schon als Zehnjährige Detektivgeschichten. In ihrer Freizeit hat sich sich aber zur erfolgreichen Autorin entwickelt. Ihre Nische sind spannende Katzenkrimis, am 11. April erscheint bereits der dritte Band mit Kater Socke. Die Lesung dazu hält sie an einem ganz besonderen Ort.