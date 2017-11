RUNDERNEUERT: Designer Harald Glööckler hat wochenlang hart trainiert – und mal wieder den Schönheitschirurgen konsultiert.

© Foto: dpa

Pompöös

Harald Glööckler: „Das ist kein Beruf, das ist eine Mission“

„Ich bin eine Marke“: Designer Harald Glööckler ist ein schrilles Multitalent, entwirft Kleidung, Tapeten – und jetzt auch Betten, in denen Märchenkönig Ludwig II. gerne aufgewacht wäre. Donnerstag ab 19 Uhr stellt er bei Möbel Hesse an der B6 in Garbsen seine Kollektion vor. Die NP sprach mit ihm über Körperfett, Schönheits-OPs und seinen Beruf, der für ihn „eine Mission“ ist.