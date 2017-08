DER REGISSEUR UND SEIN WERKZEUG: Holger Tappe aus Hannovers Südstadt ist in Deutschland der Pionier des digitalen Spielfilms.

Kino

„Happy Family“: Holger Tappe macht Hollywood in Hannover

Am 20. August wird in Hannovers Astor Grand Cinema der Rote Teppich für die Weltpremiere ausgerollt, am 24. August ist offizieller Kinostart. Holger Tappe (47) hat mit seiner Firma Ambient Entertainment mit „Happy Family“ nach der Buchvorlage von Bestsellerautor David Safier (50) einen herzenswarmen Animationsfilm gedreht. Die NP sprach mit ihm darüber, warum er Computer für „kalte Wesen“ hält.