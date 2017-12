BLICK AUF DEN REICHSTAG: Hans Georg Näder auf dem Dach des Science Centers seines Unternehmens Ottobock in Berlin.

© Rainer-Droese

Porträt

Hans Georg Näder wird mit Leibniz-Ring geehrt

Dieser Mann ist ein echter Tausendsassa: Macher, Mäzen, Menschenfreund. In diesem Jahr wird Hans Georg Näder (56) wegen seines „herausragenden Engagements für den medizinischen Fortschritt“ am 19. Dezember im HCC mit dem Leibniz-Ring geehrt. Die NP hat ihn in Berlin besucht. Und sprach mit ihm über sein Wertesystem, Craftbier aus Duderstadt und seine 31 Jahre jüngere Verlobte.