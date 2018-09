Hannover

Nicolas Georgakis (28) kommt aus Nienburg an der Weser. Doch dort ist der Sohn eines Griechen und einer Deutschen noch vergleichsweise unbekannt – ein richtiger Star ist er dagegen etwa in Nigeria. Dort kennt man ihn unter seinem Künstlernamen: Niki Tall. Mit Afro-Beat-Musik hat sich Georgakis auf dem schwarzen Kontinent einen Namen gemacht.

KARRIERESTART MIT 17: Ein Song von Nicola Georgakis ging unter dem Namen Niki Tall viral. Quelle: Frank Wilde

Dabei fing seine steile Musik-Karriere eher zufällig an: „Ich habe mit einer einfachen Webcam ein Youtube-Video gemacht“, erzählt der 28-Jährige. Da war er gerade einmal 17. In dem Video interpretierte er einen afrikanischen Song – und der Clip ging viral. Seitdem tourt Niki Tall durch die ganze Welt, hatte schon Auftritte in Europa, Russland und Kanada. Dabei arbeitet er als Produzent, schreibt seine Songs selber und legt auch als DJ auf. Georgakis ist ständig unterwegs.

Als Niki Tall hat er Auftritte in Afrika

Seit einiger Zeit wohnt er nun in Hannover, sein Aufnahmestudio hat er noch in Nienburg. Bis zuletzt versuchte er, beides unter einen Hut zu bekommen: Unter der Woche arbeitete Georgakis als Chemikant bei einem Großkonzern, am Wochenende pendelte er als Niki Tall zwischen den Kontinenten: „Sonnabend und Sonntag hatte ich Auftritte in Afrika und Montagmorgen dann Frühschicht.“ Das zehrte an ihm: „Ich hatte jahrelang sehr wenig Schlaf.“

Mit seiner Musik will Georgakis die Kulturen einander näher bringen: „Ich würde gerne eine Brücke zwischen Deutschland und Afrika herstellen.“ Seinen eigenen Markt kennt er dabei ganz genau: „Afro-Beat wächst derzeit global und ich bin der Meinung, dass er weiter wachsen wird.“ Im Gespräch mit ihm merkt man: Der junge Mann hat einen Plan, denkt strategisch und weiß sich selbst gut einzuschätzen. „Derzeit liege ich im Plan und setze mir immer Deadlines.“

„Ich setze alles auf eine Karte“

Für Oktober plant der 28-Jährige sein erstes Album zu veröffentlichen. 2018 soll sein Jahr werden: „Ich setze alles auf eine Karte und schaue, wo es hingeht.“ Dann wird der Wahl-Hannoveraner womöglich auch hierzulande ein ganz großer Star.

Zwei Hannoveranerinnen werden Instagram-Stars

Was früher Supermodels und Fernsehstars waren, sind sie für die junge Generation von heute: Evelina Mamajeva (24) und Lynn Laura Peters (26) haben zusammen fast 300 000 Follower auf Instagram – und sie kommen aus Hannover. Ihre Beiträge werden von tausenden Menschen geliked oder kommentiert. Die beiden führen ein Leben, von dem viele Jugendliche heute träumen – ein Leben als Social-Media-Star.

Doch wie wird man eigentlich ein Internetstar? „Am Anfang hab ich mir die Instagram-App heruntergeladen und private Fotos gemacht“, erzählt Mamajeva, die unte „Byevelina“ postet. Mit der Zeit stiegen die Followerzahlen immer stärker: „Und es gab auch immer mehr Fragen zu mir und meinem Leben.“ Irgendwann kam sie mit den Antworten nicht mehr hinterher – und entschied sich, einen Blog zu starten. Ihre Schwerpunktthemen: Lifestyle, Reisen, Fitness und Fashion.

Sie probieren Produkte – und werden dafür bezahlt

Auch Lynn Laura Peters ist über Umwege zum Bloggen gekommen: „Im Rahmen meines Marketing-Studiums wollte ich die Masterarbeit über Influencer-Marketing verfassen. Doch mein Professor meinte, die Grundlage dafür fehle noch – da habe ich mit meinem eigenen Blog angefangen.“ Mittlerweile verdienen die beiden Bloggerinnen genug, um ihren Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Geld erhalten sie für ihre Funktion als Testimonials: Sie probieren Produkte verschiedener Unternehmen aus und werden dafür bezahlt. Ihre Erfahrungen mit den Produkten teilen sie dann auf ihren Instagram-Profilen mit Hunderttausenden: „Für Unternehmen ist das sehr günstiges Marketing“, sagt Peters, die unter „Lynnllaura“ bei Instagram Werbe-Posts schreibt.

MACHT WERBUNG: Laura Lynn Peters ist Testimonial für viele Produkte. Quelle: Frank Wilde

Doch der Erfolg von heute garantiert in der Branche nicht das Einkommen von morgen: „Die Konkurrenz schläft nicht, man muss dran bleiben, eigene Ideen entwickeln und sich neue Geschäftsmodelle überlegen“, sagt Mamajeva. Sie studiert nebenbei Wirtschaftspsychologie: „Ich möchte auch noch die Sicherheit haben, etwas anderes machen zu können.“

Ihre Freunde arbeiten hinter der Kamera

Die beiden Hannoveranerinnen sind auch privat befreundet – und werden beide bei der Arbeit von ihren Partnern unterstützt: „Die beiden stehen voll hinter uns“, sagen die beiden. Ihre Freunde Alex (25) und Dominic (26) machen die Fotos von den beiden: „Man entwickelt sich zusammen weiter, einer vor der Kamera und der andere dahinter“, berichtet Mamajeva und betont: „Es muss ein Miteinander sein, sonst funktioniert es nicht.“

SPORTLICH: Viele Posts von Evelina Mamajeva drehen sich um Fitness. Quelle: Frank Wilde

Hat sich ihr Leben verändert, seit sie Internetberühmtheiten sind? „Es ist manchmal seltsam, wenn man mit fremden Menschen spricht, die einen trotzdem sehr gut kennen“, sagt Peters. Oft trauen sich ihre Follower auch nicht, die beiden auf der Straße anzusprechen: „Dann schreiben sie hinterher in den Kommentaren: „Hey, ich hab dich vorhin in der Stadt gesehen!“

Für Social-Media-Stars von morgen haben die beiden übrigens einen wertvollen Tipp: „Man kann das nicht wirklich planen, Influencer zu werden. Das muss sich entwickeln – und es ist ein harter Weg!“

Von Janik Marx