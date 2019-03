Hannover

Sie ist erst Anfang 20 und wird schon mit dem Begriff „ Germany‘s Next Bundeskanzlerin“ in Verbindung gebracht. Ist Theresa Hein (23) Deutschlands nächste Bundeskanzlerin? „Wenn ich gewollt werde, gerne. Ich bin da“, sagt die Hannoveranerin selbstbewusst.

Von der Bloggerin zur Politikerin

So ist sie bekannt geworden: Theresa Hein bloggte über ihre Heimatstadt Hannover. Quelle: Michael Wallmüller

Eigentlich kennt man Hein als Bloggerin. Doch die 23-Jährige präsentiert in den sozialen Medien nicht sich, die neueste Mode oder Schminktipps, sondern ihre Heimatstadt und poliert seit dem Jahr 2015 mit ihrem Blog „Hannoverlife“ das Image der Stadt auf. „Das hat viel mit Politik zu tun“, stellt sie klar, „das ist den meisten nur nicht so bewusst.“

Heins Social-Media-Konzept war neu und einzigartig – 2016 erhielt sie dafür sogar den Gründerpreis von „Hannoverimpuls“. Doch dass sich hinter dem Blog der Anfang einer politischen Karriere anbahnte, bekamen die Follower nicht mit.

Denn zeitlich parallel zum Erfolg von „Hannoverlife“ fasste die damalige Medienmanagement-Studentin Fuß in der Politik: Sie absolvierte ein Praktikum im Brüsseler EU-Parlament, arbeitete für den EU-Abgeordneten Burkhard Balz (49) und wurde bei der Kommunalwahl 2016 die jüngste Abgeordnete im Bezirksrat Hannover-Mitte – ein Amt, das sie Anfang 2018 ablegte. Schon vor Studienbeginn hatte die Hannoveranerin ein Stipendiatenprogramm der „Talentschmiede“ der CDU ergattert, später eine Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Germany ’s Next Bundeskanzlerin

2017 dann das Highlight: Die politisch Aktive kandidierte für die Wahl zu „ Germany‘s Next Bundeskanzler/in“, einer Internet-Castingshow für politischen Nachwuchs. Hein schaffte es ins Finale – als einzige Frau neben vier Männern. Seitdem wird sie oft „Beinahe-Bundeskanzlerin“ genannt.

Klingt nach einer Überfliegerin. Hein lacht: „Nein, wirklich nicht! Ich war mit meinen Noten in der Schule nie eine 1,0-Kandidatin.“ Wie sie trotzdem all das erreichen konnte? „Ich bin irgendwie von einer Sache in die andere gerutscht. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, sage ich einfach immer Ja und probiere es aus“, so die junge Frau. „Es war auch nie mein Ziel, eine politische Karriere zu starten.“

Per Zufall in die Politik

Per Zufall in die Politik? „Irgendwie schon. Ich komme weder aus einer politisch aktiven Familie, noch hat mich Politik stark interessiert“, sagt die 23-Jährige. „Ich hatte Politik zwar als Leistungskurs im Abitur, fand es aber langweilig und war schlecht darin.“

Das Interesse an der Politik weckte eine Mitschülerin: Sie nahm Hein zu Veranstaltungen der Jungen Union mit. Die Events begeisterten diese dann so sehr, dass sie nach dem Abitur CDU-Mitglied wurde und sich für das CDU-Stipendiatenprogramm bewarb. „Ich dachte, ich hätte keine Chance, ich hatte ja keinerlei politische Erfahrung.“ Heute ist sie sich sicher, dass sie genau deshalb genommen wurde.

Für die politische Karriere nach Berlin

Vor dem Reichstag: Seit zwei Jahren lebt Theresa Hein in Berlin. Dort fasst sie Fuß in der Politik und macht ihren Master. Quelle: Gavi Ravechandran

Denn Hein bringt frischen Wind in die Politik. Für ihre Karriere ist sie 2017 in die Hauptstadt gezogen, studiert dort im Master politische Kommunikation, plant danach zu promovieren und ist in der Politik auf Bundesebene aktiv. Unter anderem wirkt sie beim Instagram-Auftritt der CDU mit und arbeitet im Social-Media-Team der Jungen Union – aktuell für die Kampagne zur Europa-Wahl.

„Politisches Engagement via Social Media ist eine neue Form der Politik.“ Und genau das richtige Instrument für Heins politische Mission: „Politik muss sexy verkauft werden. In Deutschland gilt sie als elitär, zwischen Gesellschaft und Politikern herrscht eine Barriere.“ Die kann und muss laut Hein abgebaut werden. „Soziale Medien sind das perfekte Instrument dafür. Leichter kann man Wähler nicht erreichen“, sagt sie. Politiker sollten auf Twitter, Instagram und Co. zeigen, dass sie normale Menschen sind.

Politik kann sexy sein

So wie Theresa Hein. Die zeigt sich zum Beispiel bei Instagram gut gelaunt und modisch gekleidet auf der Berliner Fashion Week. „Nur weil ich politisch aktiv bin, heißt das nicht, dass ich keinen Spaß an Fashion und Lifestyle habe.“

Klingt ganz danach, als würde Hein ihr Traumleben in der Hauptstadt leben. Mit ihrem Freund (das Paar ist seit fünfeinhalb Jahren liiert) führt sie eine Fernbeziehung, bei „Hannoverlife“ tritt sie kürzer, hat ein Team gegründet, dass den Blog mit 22 000 Abonnenten auf Instagram weiterführt. Ist das der Abschied? „Niemals. Ich komme bestimmt nochmal zurück, Hannover ist und bleibt für mich die tollste Stadt, die es gibt.“

Von Josina Kelz