Hannover

Sie wohnt schon länger nicht mehr in Hannover, ist aber alle zwei Monate in der Stadt – schließlich leben die Eltern von Susan Gordanshekan (39) hier. Nun hat die Filmemacherin einen ganz besonderen Grund, um aus ihren Wohnorten Berlin und München an die Leine zu kommen, ihr Film „Die defekte Katze“ hat am 3. Oktober im Kino am Raschplatz Premiere!

„Ich freue mich wirklich sehr darüber, dieses Kino ist ein total schönes und hat mich sehr geprägt“, so die 39-Jährige im Gespräch mit der NP, „ich würde sogar sagen, dass ich ohne dieses Kino wahrscheinlich nie Film studiert hätte.“ Hat sie aber, ihr neuestes Werk präsentierte sie bereits auf der diesjährigen Berlinale, der Streifen wurde als einer der Publikumslieblinge der Filmfestspiele gehandelt. „Leute hatten sogar gefälschte Tickets, um sich den Film angucken können“, erinnert sich Gordanshekan lachend, „es wollten viel zu viele rein, man hat sie dann einfach auf der Treppe sitzen gelassen.“

Und darum geht’s: Mina (gespielt von Pegah Ferydoni, 35) lebt im Iran und heiratet auf traditionelle Art den deutsch-iranischen Arzt Kina (Hadi Khanjanpour, 36) – sie kennen sich kaum. Dennoch hoffen sie auf ein glückliches Leben in Deutschland, müssen sich aber erst richtig kennenlernen, der Weg ins Eheleben ist kein einfacher. Auch im Fokus: die verhaltensauffällige Katze von Mi­na, die deren Ehemann Kian nicht ausstehen kann ...

Die Katze hat symbolische Bedeutung im Film, sie steht für Energie

„Mir geht es darum zu zeigen, wie die Eheleute auf engstem Raum zusammenleben, sich das Bett teilen, sich aneinander herantasten und am Ende Liebe entsteht“, erläutert die Regisseurin, „es ist eine umgekehrte Liebesgeschichte, ein Gegenentwurf zur westlichen Idealliebe. Ganz gleich, wie die Beziehung entstanden ist, gelangt sie doch an den gleichen Punkt – die Liebe.“ Die 39-Jährige, sie selbst ist Deutsch-Iranerin, wollte vor allem eins: weg vom Klischee, mal was anderes zeigen. „Es gibt einige Filme zu dem Thema, oft handeln sie von der Unterdrückung der Frau. Das gängige Bild ist doch das des gewalttätigen Mannes. Vielleicht ist der in meinem Film ein ganz Schüchterner.“

Genau wie Gordanshekans Eltern stammt die Filmfigur Mina aus Isfahan, einer Millionenstadt im Zentraliran. „Das Milieu dort ist sehr traditionell geprägt, ganz anders als in Teheran“, weiß Gordanshekan. Sie kennt die Geschichte der traditionell und durch arrangierte Ge­spräche geschlossenen Ehen gut – auch ihre Eltern sind so vermählt worden, „ich bin damit aufgewachsen“. Sie betont, dass auch in Indien, Südkorea und China so geheiratet wird: „Ich hatte Gelegenheit, den Film in Asien zu zeigen, da ist er gut angekommen.“

Der 39-Jährigen ist be­wusst, „dass das für Menschen hier ganz weit weg ist“. Sie selbst ist in Deutschland sozialisiert, hat in Jugendjahren auch damit gehadert und die iranische Kultur verweigert: „Wenn meine Mutter mich etwas auf Farsi gefragt hat, habe ich immer auf Deutsch geantwortet.“ Wie es für einen Teenager ja völlig normal ist, wollte sie einfach nicht anders sein als die anderen.

Auch Gordanshekan suchte ihre Identität

Später wusste sie: „Das ist ein Teil von mir.“ Gordanshekan reiste in den Iran und wollte so viel wie möglich von der Kultur mitbekommen. Ihre Erkenntnis: „Es gibt viele Wahrheiten und Lebensentwürfe.“ Für den Film führte sie viele Interviews und hörte dabei auch Geschichten, die nicht so gut geendet sind. Drei Jahre hat sie am Drehbuch geschrieben, unter an­derem sechs Monate lang in Paris. Ende März entstand der 93-Minüter in München, eineinhalb Monate hat die 39-Jährige mit ihrem Team gedreht.

Nun also die Vorführung in Hannover, Familie und Freunde werden im Publikum sitzen, wenn sie ihren Film persönlich vorstellt. „Ein schönes Nachhausekommen“, verspricht sich die Filmemacherin, „ich habe wirklich sehr lange gebraucht, von Hannover loszulassen.“ Schön, dass die Stadt sie noch festhält.

„Die defekte Katze“ stellt Susan Gordanshekan am 3. Oktober um 20.30 Uhr im Kino am Raschplatz vor. Eintritt: neun, ermäßigt acht Euro. Anschließend läuft der Film täglich bis zum 10. Oktober, jeweils um 18.45 Uhr

Von Mirjana Cvjetkovic