Hannover atemlos: Helene Fischer ist da

Konzert

Fünf Shows in sechs Tagen, es gibt nur noch vereinzelt Restkarten – heute startet Helene Fischer (33) in der Tui-Arena ihre Tour. Um die Show wird ein großes Geheimnis gemacht. Die NP erklärt das Phänomen.

Hannover. Maximale Abschottung ist angesagt, kein Pressefotograf darf in die Tui-Arena. Vor der ersten von fünf Hannover-Shows hat man das Gefühl, beim Tour-Auftakt von Helene Fischer geht es um ein Staatsgeheimnis. Bekannt ist nur, dass die 33-Jährige auf der Bühne nicht mit Superlativen geizen wird. 150 Mitarbeiter und jede Menge Aufbauhelfer waren wochenlang in der Dortmunder Westfalenhalle damit beschäftigt, die Produktion zu entwickeln.

Das Equipment

33 Trucks transportieren 110 Tonnen Material von einem Show-Ort zum nächsten, Fischer gibt 69 Konzerte – aber nur an 14 verschiedenen Orten. Der Grund: 30 Stunden dauert der Aufbau – deutlich mehr als bei anderen deutschen Produktionen. Fünf Abende spielt sie in Hannover, auch München, Oberhausen, Wien, Zürich, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Köln, Hamburg und Dortmund sind für längere Gastspiele gebucht. „Das ist alles extrem aufwendig“, sagt Alexander Spengler, der die technischen Abläufe koordiniert und Fischer seit Beginn ihrer Karriere begleitet. Die Produktionsgröße habe sich von Tour zu Tour verdoppelt. „Das ist eine steile Kurve.“ Die Bühne ist 26 Meter breit, neun Musiker und 20 Tänzer haben darauf Platz.

Das Spektakel

Großen Körpereinsatz hat Helene Fischer schon immer auf der Bühne gezeigt, diesmal hat sie extra hart trainiert. „Ich habe mit dieser Show bewusst eine Herausforderung für mich gesucht und habe sie auch bekommen“, sagte sie während der Dortmunder Probezeit. Sie meint die körperlichen Strapazen, die es mit sich bringt, wenn man mit Akrobaten des weltberühmten Cirque du Soleil zusammenarbeitet. Fischer wirbelt durch die Luft, springt, fliegt an Seilen durch die Halle. „Ich habe täglich mit anderem Muskelkater zu kämpfen.“ Dabei habe sie sich in der Vergangenheit mit Klimmzügen und Bizeps-Übungen bewusst zurückgehalten – „da ich dazu neige, schnell Muskeln – vor allem im Oberkörper – aufzubauen.“ Aber: „Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich diese Art von Show in zehn Jahren auch noch machen möchte. Daher ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt.“

Die Experten

Künstlerischer Leiter der Show ist Omar Sharif Mukhtar von „45 Degrees“, einer Event-Abteilung des kanadischen Cirque du Soleil. Und der hat Großes vor: „Sie hat Deutschland erobert“, sagt er über Helene Fischer. „Wir helfen ihr, noch einen Schritt weiter zu gehen. Sie kann noch mehr erobern, nicht nur Europa.“ Ist der Gigantismus nicht zu groß? „Es ist eine große Bühne, aber sie soll zugleich intim wirken“, verspricht Mukhtar.

Die Rekorde

Ihr Erfolgsalbum „Farbenspiel“ aus dem Jahr 2013 hält sich seit mehr als 200 Wochen in den Top-100-Charts, 2,3 Millionen Einheiten wurden verkauft, es ist das am meisten legal heruntergeladene Album der deutschen Musikgeschichte. Der Nachfolger „Helene Fischer“ legte mit 300 000 verkauften Einheiten den besten Albumstart seit 15 Jahren hin. Ihre letzte Tour sahen 1,2 Millionen Menschen. Fischer hat 16 Echos seit 2009 gesammelt – Rekord. Besonders beliebt ist sie beim ostdeutschen Publikum: Siebenmal wurd ihr die „Goldene Henne“ der Zeitschrift „Super-Illu“ verliehen. Zweimal gewann sie die Goldene Kamera, zweimal den Bambi, viermal die „Krone der Volksmusik“.

Die Liebe

Ein denkwürdiges Datum: Am 14. Mai 2005 hatte Helene Fischer ihren ersten TV-Auftritt – beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ sang sie ein Duett mit Moderator Florian Silbereisen (36). Seit Mai 2008 sind sie ein Paar, seitdem hat er seinen zuvor eher biederen Look verändert und ist deutlich cooler geworden. Auf der Bühne zelebriert das Paar gerne den öffentlichen Kuss, Fans fiebern schon lange einer Traumhochzeit entgegen. Nach neun Jahren Beziehung steht derzeit aber die aktuelle Tour im Fokus der Sängerin. Ein Lied beim Konzert im Münchner Kesselhaus vor wenigen Wochen widmet sie ihren drei Patenkindern und verriet: „Eines Tages werde auch ich Mama sein“.