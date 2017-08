BEGEISTERT VON NIEDERSACHSEN: Hannovers OB Stefan Schostok, VolkerMüller, Ursula von der Leyen,Ministerpräsident Stephan Weil undLandtagspräsident Bernd Busemann (v. l.).© Rainer Dröse

Maschseefest

Hannover: Unternehmer feiern sommerlich

Bei der 17. Ausgabe des Sommerfestes der niedersächsischen Wirtschaft kamen am Abend gut 850 Gäste zusammen. Am schönen Strand, dem Strandbar am Maschsee, wurde gefeiert, flaniert und geflachst.