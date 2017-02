Nike Strümpel in ihrem Shop in Linden.© Heusel

Hannover: "The Danish Girl" entzückt List und Linden

Nike Strümpels kleiner Laden „The Danish Girl“ in Linden klingt nicht nur skandinavisch, er ist es auch. Im April hat es die 31-Jährige, die ursprünglich aus Norten kommt, mit ihrem Geschäft an den Kötnerholzweg 13 verschlagen – der Liebe wegen. „Ich war anfangs ein bisschen aufgeregt, wie das in Hannover werden könnte“, gesteht die junge Frau. Vorher lebte sie gut zehn Jahre in Berlin. „Da ist es natürlich leichter, mit skandinavischen Möbeln Fuß zu fassen.“