Hannover

Eigentlich würde man sie in diesen Wochen wieder spüren im Restaurant Jante: Diese kribbelige, erwartungsvolle Stimmung, die in Sterne-Restaurants herrscht, bevor die Michelin-Tester im November verkünden, wer die edelste Gastro-Trophäe neu erhält oder verteidigen konnte. „Dieses Mal bekommen wir erst im Februar Bescheid“, sagt Sterne-Koch Tony Hohlfeld (29).

Die Michelin-Tester vergeben Sterne erst im Februar

Die Tester wollen ihr Gebiet um neue Ziele erweitern und haben die Preisverleihung deshalb um drei Monate verschoben, was dem Jante-Chef gut passt. „Kurz vor Weihnachten brauchen wir Gastronomen ohnehin keine Werbung, der Februar passt uns viel besser.“ So klingt Zuversicht – Zweifel an einer erneuten Verteidigung des Sterns scheint Hohlfeld, dessen Jante die Auszeichnung in Hannover seit zwei Jahren exklusiv führt, nicht zu haben.

Söhnchen Levi ist tagsüber mit im Jante

GLÜCKLICHE ELTERN: Mona Schrader und Tony Hohlfeld mit Söhnchen Levi. Der Kleine hat im Jante „viele Mamas und Papas“, die ihn betreuen. Quelle: Nancy Heusel

„Tagsüber ist Levi fast immer hier“, erzählt die glückliche Mutter, „hier hat er viele Mamas und Papas.“ Im Restaurantgarten spielt der Kleine im Laub, sein Mittagsschläfchen hält er in seinem Bettchen im Weinlager. Und in der Küche sitzt er im Hochstuhl, klappert mit einem Kochlöffel und lässt sich von den Köchen, die das Abendmenü vorbereiten, mit Kostproben füttern. „Er isst alles“, sagt der stolze Vater, „sei es Kohlrabi, Rote Bete oder Petersilienwurzel.“ Familie und Team unterstützen die jungen Eltern, oft springt abends Monas Mutter Birgit Schrader (55) ein.

„No-Show“: Gäste reservieren, kommen aber nicht

Kindererziehung und Sterne-Gastronomie kriegen Schrader und Hohlfeld glänzend unter einen Hut. An einer anderen Stellen mussten sich die beiden zu einem schwierigeren Schritt durchringen. Denn wie viele andere Restaurants leidet das „Jante“ zunehmend unter einem Phänomen, das Gastronomen „No-Shows“ nennen – das sind Gäste, die einen Tisch reservieren und einfach nicht erscheinen. „Leider mussten wir uns entschließen, Stornogebühren einzuführen“, sagt Hohlfeld.

„Ein leerer Zweiertisch kostet uns 200 Euro“

EDLE WEINE: Mona Schrader ist Sommelière im Sterne-Restaurant Jante. Quelle: Nancy Heusel

„No-Shows“ sind ein wachsendes Phänomen, beklagen nicht nur Hohlfeld und Schrader. Und gerade in einer Sterne-Küche werde sehr gehoben gekocht, „es ist alles äußerst knapp kalkuliert und es geht um andere Summen“. Das Verständnis einiger Gäste für die neue Regelung hält sich in Grenzen, doch das „Jante“-Paar will konsequent bleiben und verweist auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die jeder Gast akzeptiert, wenn er über das Portal „Open Table“ einen Tisch bestellt. „Bei Hotels und vielen anderen Dienstleistungen ist es gang und gäbe, dass man Stornogebühren bezahlt. Und wenn ich ein Ticket für ein Konzert oder einen Flug kaufe und nicht erscheine, bekomme ich ja auch kein Geld zurück.“

Hohlfeld glaubt, dass andere Wirte gerne nachziehen würden

Hohlfeld und Schrader sind nun die Vorreiter in einer unbequemen Mission. „Ich wüsste nicht, dass andere Lokale in Hannover schon diesen Schritt gegangen sind“, sagt Hohlfeld, „aber ich weiß, dass viele es gerne würden.“ Andere Städte seien bei diesem Thema weiter, weiß der 29-Jährige. „In Hamburg gibt es aus diesem Grund Restaurants, bei denen man im Voraus bezahlen muss.“ Hadern sie mit ihrer besonderen Rolle in Hannovers Gastroszene? „Nein“, sind sich Hohlfeld und Schrader einig, „das Jante ist unsere Erfüllung.“

Bleibt das Jante-Baby ein Einzelkind?

Genauso wie der kleine Levi. Der ja kein Einzelkind bleiben muss – plant das Paar weitere Kinder? „Nein!“, ruft der Sterne-Koch und lacht, „das Jante ist doch auch ein Baby, das wir hegen und pflegen.“ Doch Mona Schrader lächelt nur. „Sag niemals nie. Wir sind ja noch jung.“

Von Julia Braun