IHR REICH: Im Probenraum in der List bereitet sich Diana Babalola auf das Konzert vor.

© Dröse

Neue Songs

Hannover: Babalola tritt mit TV-Star Brunkhorst auf

Ihre EP ist fertig und Sängerin Diana Babalola (24) kann es kaum erwarten, ihre neuen Songs dem Publikum vorzustellen. Zumal sie mit Schauspieler und Musiker Nils Brunkhorst (41) einen Experten mit an Bord hatte – er hat an einigen Songs mitgearbeitet. Am 9. Juni spielen beide ein Konzert im Musikzentrum. „Es geht richtig rund“, verspricht Babalola.