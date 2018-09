Hannover

Da ist Josy, deren Bräutigam acht Wochen vor der kirchlichen Trauung Hals über Kopf abhaut – weil das Kinderzimmer schon voll eingerichtet ist, ohne dass sich eine Schwangerschaft abzeichnet. Da ist Kerstin, die bei den Anproben im Brautmodeladen immer in Ohnmacht fällt, sobald die Corsage geschnürt wird – weil sie traumatisiert ist von einer Kindheitserfahrung. Wegen ihrer schiefen Wirbelsäule musste sie jahrelang ein Korsett tragen. Da ist Emily, deren Traummann sich nach einem maximal-romantischen Hochzeitsantrag komplett verändert und sie bedroht, ihr Vorschriften macht, sie stalkt und schließlich in der Psychiatrie landet.

„Der schönste Tag im Leben“ – das ist seit je her die Messlatte, wenn Mann und Frau „Ja“ zueinander sagen. „Ich war auch im Hochzeitswahn“, gibt Hannah Winkler (32) freimütig zu. Im August 2016 haben sie und ihr Mann Jonas (26) geheiratet. „Den Wetterbericht hab ich aber schon im Mai gecheckt.“ Und deshalb auf den letzten Drücker noch Panikkäufe getätigt, weil sie Angst hatte, das eigentliche Brautkleid könnte zu warm sein, Flecken abbekommen, zu ihrer Figur nicht passen.

Das Buch Sie beginnt mit dem Tag, an dem ihr Jonas den Heiratsantrag macht: Hannah Winkler beschreibt auch ihre eigene Geschichte (mit Happy End!) im Buch „Verkaufe Brautkleid, ungetragen“ (Fischer, 256 Seiten, 9,99 Euro). Es geht nicht um den Traum in Weiß, den Prinzessinnentag, dem manche Frauen ihr Leben lang entgegenfiebern. Es geht um die Hakenschläge des Lebens, plötzliche Wendungen, Enttäuschungen und Druck, Zuversicht und Neubeginn. „Wahre Geschichten“ stecken in den Buch, die Winkler einfühlsam erzählt. Frau kann sich darin erkennen, Männer manches vielleicht besser einordnen. Winklers Ziel: „Ich versuche Hoffnung zu geben. Viele der Frauen gehen gestärkt aus der Erfahrung heraus.“ www.hannahwinkler.net

Weil sie bei Ebay-Kleinanzeigen nach „Brautkleid ungetragen“ suchte, stieß sie auf Josy, Kerstin, Emily – und viele andere. 2000 Treffer. Winklers Neugier war geweckt, die TV-Journalistin begann zu recherchieren, forschte nach den Gründen. Das Ergebnis: Viele Bräute schießen über das Ziel hinaus, kaufen mehrere Kleider, weil sie sich schwer entscheiden können. Andere werden schwanger während der Hochzeitsvorbereitungen. Oder können bitter-süße Geschichten erzählen.

Hannah Winkler Quelle: Daniel Undorf/privat

Winkler, die in Bremen und Hannover TV-Journalismus studiert hat, sprach mit 100 Frauen, die Schicksale von dreien verarbeitete sie in einem Dokumentarfilm für „Spiegel online“. Für das Buchprojekt wählte sie zwölf Geschichten aus. Nicht jede davon ist traurig. „Es kann auch etwas Gutes entstehen, wenn es im Leben mal Scheiße läuft“, sagt Winkler mit deutlichen Worten.

Emily zum Beispiel erlebt ein Happy End, weil ihr bester Freund (der auch ihr Trauzeuge sein sollte) in der Krise mit ihrem Beinahe-Gatten der Fels in der Brandung ist, sie tröstet, unterstützt – und ihr irgendwann seine Liebe gesteht. Der Beginn einer neuen Liebe. „Rosamunde-Pilcher-mäßig“, sagt Winkler trocken. Wer ihr zuhört, muss sich aber trotzdem eine kleine Träne aus dem Augenwinkel wischen.

Winkler erwischte sich dabei, wie so zu „Bridezilla“ wurde

„Verkaufe Brautkleid, ungetragen“ – dieses Inserat hat Winkler selber geschaltet, ihre eigene Geschichte erzählt sie im 13. Kapitel des Buches. Und sie ist wohl symptomatisch für einen Trend, der den „schönsten Tag im Leben“ mit immer noch mehr Druck und Erwartungshaltung überhäuft. „Ich wollte pragmatisch rangehen“, erinnert sich Winkler an den Start ihrer eigene Hochzeitsplanung. Ein günstiges Kleid im Sale, ein entspanntes Sommerfest in einer Scheune mit Familie, Freunden und den Hunden Rokko und Honey sollte es werden. „Aber ich wurde zur Bridezilla.“

Die hochzeitswütige Braut-Godzilla-Mischung entwirft Horror-Szenarien und sucht nach Lösungen für jede Wetterlage, Rotweinflecken, Blasen an den Füßen, hadert mit dem Farbkonzept („am Ende war es der ganze Regenbogen“), stapelt im Wohnzimmer Deko bis an die Decke. Ihr eigenes Verhalten hat sie analysiert: „Man will dazugehören, sucht Anerkennung“, hat sie auf der Suche Ideen und dem Studium von unzähligen Instagramseiten und Blogs festgestellt. „Aber es geht nicht darum, was Instagram will. Oder wie sich die Oma oder die Tante den Tag vorstellen.“

Am Ende geht es um die Liebe

Wie viel Druck auf Paaren liegt, bekommt Winkler von Mai bis September mit – als Hochzeitsfilmerin hat sich die Journalistin (arbeitet auch beim NDR in der Online-Redaktion) ein zweites Standbein aufgebaut. Bis zu zwölf Stunden begleitet sie Paare – vom Friseurtermin bis zum Ankleiden, vom Hochzeitskuss bis zum Brautstrauß-Wurf. Für manche Bräute sei die Choreografie des Tages „eine Lebensaufgabe“.

Wie fand sie denn ihre eigene Hochzeit? „Für uns war es perfekt, ein entspanntes Fest.“ Und Wetter, Deko und Farbkonzept waren dabei nicht entscheidend. „Man sollte nicht vergessen, warum man heiratet – es geht um die Liebe.“

Von Andrea Tratner