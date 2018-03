Hakan Orbeyi bei Stadtbahnunfall schwer verletzt

"Sumo Bruno"

Bei einem Stadtbahnunfall in der Nacht zu Mittwoch ist "Sumo Bruno" Hakan Orbeyi schwer verletzt worden. Laut eigener Aussage ginge es ihm "nicht gut".

Hannover. Bei einem schweren Stadtbahnunfall in der Nacht zu Mittwoch ist der Schauspieler Hakan Orbeyi (46) schwer verletzt worden. Er wird in der MHH ärztlich behandelt. Laut Polizei kam es gegen 1.45 Uhr an der Stöckener Straße zu der Kollision von Bahn und dem Audi A4 des 46-Jährigen, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Die NP konnte sich ganz kurz mit dem Hannoveraner, der als „Sumo Bruno“ und an der Seite von Til Schweiger (54, „Tschiller: Off Duty“) Filmkarriere machte, austauschen: „Es geht mir nicht gut.“ Er erlitt Rippenbrüche, musste im Laufe der Nacht vom Nordstadtkrankenhaus in die MHH verlegt werden. Möglicherweise ist sein Herz in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Organ ist seine Schwachstelle: Vor wenigen Monaten musste das Schwergewicht wegen einer Herzattacke umsorgt werden.

Es ist nicht der erste Autounfall, den Orbeyi in Stöcken hatte: Im Oktober 2015 war sein Wagen, damals ein Mazda, von einem DHL-Lastwagen erfasst worden. Er hatte Prellungen erlitten, war mehrere Wochen arbeitsunfähig.

Von Mirjana Cvjetkovic