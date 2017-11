ECHTE LIEBE: Mit Schauspieler Timothy Peach ist Tiggeler seit 1988 verheiratet.

Interview

„Hänsel“ schließt den Tiggeler-Kreis

In der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ war und ist Schauspielerin Nicola Tiggeler (57) Kult, in die Buchhandlung Decius kommt sie heute (20 Uhr) aber als Stimmlehrerin. Die NP sprach mit der Hannoveranerin über das sagenhafte „Hänsel und Gretel“-Jubiläum an der Oper, die Hass-Liebe für Barbara von Heidenberg und Baumkuchen.