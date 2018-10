Hannover

Dieser Mann sieht furchteinflößend aus. Ein durchtrainierter, martialisch wirkender Körper, jede Menge Tattoos, Vollbart und grimmiger Gesichtsausdruck, wenn er das will. Das lebende Klischee eines hochgefährlichen Haudraufs. Dabei ist Güney Artak (29) ein harmoniebedachter Typ – wenn er nicht gerade als Kampfsportler aktiv ist. Privat könnte der Döhrener nicht einmal einer Fliege etwas zu leide tun. Zwei Gesichter eben. „Die eine Sache ist das professionelle Geschäft, die andere Seite ist privat“, sagt er mit freundlich klingender Stimme.

Während seiner Jugend in Barsinghausen spielt Artak von der G- bis zur B-Jugend beim TSV Kirchdorf und bei Basche United Fußball. In der Judosparte des TSV Barsinghausen entdeckt er den Kampfsport. Später kommen Kung Fu, klassisches Boxen, Kickboxen und Sanda hinzu. Und: Artak war im Integrationsrat Barsinghausen sowie im Jugendparlament tätig.

Dem Fußball ist er wegen seines ausgeprägten Sinnes für Gerechtigkeit als Schiedsrichter weiter verbunden. Warum gerade als Pfeifenmann? „Weil ich etwas dazu beitragen möchte, dass Ruhe auf den Plätzen herrscht. Ich leite deshalb gerne Problemspiele mit Spielern mit Migrationshintergrund, bei denen eine hohe Abbruchgefahr zu vermuten ist, um so zu einer Verbesserung der Situation beizutragen. Deshalb habe ich den Schiri-Schein gemacht“, sagt Artak. „Vor jedem Spiel gibt es eine klare Ansage. Und die wirkt meisten. Natürlich hilft mir auch mein Erscheinungsbild. Bei mir herrscht jedenfalls immer Ruhe auf dem Platz.“ Kein Wunder, denn am 2. Dezember 2017 wurde er mit seinen 105 Kilogramm, verteilt auf 1,83 Meter Körpergröße, in Hameln Schwergewichtsweltmeister im Kickboxen.

Morgen Abend bestreitet Güney Artak in Braunschweig im Rahmen einer Fightnight einen Profi-Boxkampf. Bereits heute Abend ist er ab 23 Uhr bei der RTL-Sendung „Showdown – die Wüstenchallenge“ zu sehen. Knallharte Fitness-Action in der vermeintlich härtesten Show der Welt. Was bei diesem Contest gefragt ist, sind unendliche Kraft, Mega-Ausdauer, Schnelligkeit und mentaler Biss – alles bis zur totalen Erschöpfung.

Aufgezeichnet wurde die Show im April in der spanischen Wüstenlandschaft bei Almeria in filmhistorischem Ambiente. Kultige Klassiker wie „Lawrence von Arabien“ mit den inzwischen verstorbenen Legenden Peter O’Toole (†81), Alec Guinness (†86), Anthony Quinn (86) und Omar Sharif (83) wurden dort gedreht, Steven Spielbergs (71) „Indiana Jones“ mit Harrison Ford (76) ist dort entstanden, aber auch diverse Winnetou-Filme oder „Vier Fäuste für ein Halleluja“ mit Bud Spencer (†86) und Terence Hill (79). Die Fußballer von Real Madrid und Manchester United haben in den dortigen Westernkulissen 2015 einen Werbespot gedreht. Jetzt hat auch Güney Artak aus Döhren die Sierra Nevada von Almeria kennen gelernt. „Auch wenn es eine staubtrockene Wüste geblieben ist: Irgendwie war das genau mein Ding, es hat riesigen Spaß gemacht.“

Die Woche in der Sierra Nevada hat ihn begeistert. „Diese überwältigende Natur, die spannenden Dreharbeiten. Ich hatte nicht gedacht, dass da locker 100 Leute beteiligt sind. Immer wieder wurden neue Einstellungen gedreht. Mal war das Licht nicht gut, dann flog eine Fliege durchs Bild. Das war alles sehr interessant.“ Noch interessanter ist, wie sich Artak Freitagabend schlägt!

Rainer Hennies