Hannover

Wenige Minuten nach 15.30 Uhr bewegte sich die Türklinke zur Ratsstube im Rathaus, in der ein Dutzend Journalisten bereits warteten: Ein gut gelaunter, jedoch offenbar leicht verschnupfter Oberbürgermeister Stefan Schostok (54) kam mit seiner goldenen OB-Kette als erster hinein und war gleich voll der lobenden Worte für Klaus Meine (70), nannte den Musiker aus der Wedemark einen „der ersten großen Botschafter der Landeshauptstadt und der Region Hannover“.

Und der freute sich wie ein Großer: „Es ist ein besonderer Moment für mich“, gestand der Rocksänger, der in Begleitung seiner Frau Gabi (62, sind seit 1976 verheiratet!) und Sohn Christian (33) gekommen war. Klar hat er mit seinen Scorpions, überall auf der Welt bereits Auszeichnungen erhalten, „aber wenn man die zu Hause bekommt, wo die Familie und Freunde sind, dann ist das eine ganz andere Geschichte“, so Meine. „Dann ist das sehr viel emotionaler.“

Lustig: Der OB hatte sich anfangs kurz versprochen und „Leipzig-Ring“ gesagt – dafür sprach ihn Meine aus Versehen mit „ Schmalstieg“ an. Herbert Schmalstieg (75) war Oberbürgermeister als sich Meine Mitte der 70er das erste Mal ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte und zur Expo 2000 ein weiteres Mal. Am Mittwoch tat er das passenderweise auf der Seite 96, Meine ist großer Fan der Roten, hat eine Loge im Stadion. Der Sänger schrieb in geschwungenen Lettern im Blitzlichtgewitter der Fotografen „Im Wind of Change“ der Zeit. Vielen Dank!“. Ein Satz für die Ewigkeit.

Schön: Vorher hatten die Meines mit Jürgen Köster (ist gerade 70 geworden, alles Gute nachträglich) die Marktkirche besucht, lauschten dort dem Kantor, der auf der Orgel spielte. „Wir haben einfach die Augen zugemacht und uns einfach von der Performance wegtragen lassen“, erzählte Meine in einer anschließenden Pressekonferenz im Lokal „Sissi und Franz“ in der Innenstadt. Er dankte dem Vorsitzenden des Presse Clubs Hannover dafür, „dass er uns einen so besonderen Tag beschert hat.“ Meines Freund und Laudator bei der Verleihung des Leibniz-Rings, Wladimir Klitschko (42), hatte es nicht wie vorgesehen in das Restaurant geschafft – der Verkehr ...

Dafür wusste Köster zu berichten, dass der ehemalige Box-Weltmeister nicht mehr in den USA wohnt – er ist ja mittlerweile von Schauspielerin Hayden Panettiere (29) getrennt –, dafür aber Töchterchen Kaya Evdokia (3) zu sich nach Hamburg geholt hat. Spannend!

Von Mirjana Cvjetkovic