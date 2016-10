ER LACHT WIEDER: Jochen Gaues mit Sylter Weißbrot. Beim Backen ist er Perfektionist und stolz darauf, dass alle Brote ohne Zusätze und per Hand gebacken werden. © Dröse

| Maike Jacobs

Porträt

Gaues verdient wieder sein täglich Brot

Er war ganz oben und stürzte tief ab. Und viele dachten, dass Jochen Gaues (50) nicht noch einmal hochkommt. Doch der Mann, der Brot backen kann wie kein Zweiter, ist wieder da. Heute kocht er mit TV-Koch Rainer Sass (62) auf der Infa - um 13 Uhr in der Show-Küche in der Lebensart-Halle 19. Die NP besuchte ihn in seiner neuen Heimat.