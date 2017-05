SEIN SCHMUCKSTÜCK: Andreas Klitz (58) hat seine Jukebox in den „Stern“ gestellt – ein Glücksfall für die Gäste.

© Frank Wilde

Traditionskneipe

Gaststätte „Zum Stern“: Wo die Vergangenheit Zukunft hat

Die kleine Kneipe in der Weberstraße: In Linden steht eine der ältesten Gaststätten der Stadt. Das Traditionslokal „Zum Stern“ von Andreas (58) und Claudia Klitz (58) ist ein Paradies für Nostalgiker, bietet Schützen ein Zuhause, ein vielseitiges Kulturprogramm und mit einer alten Jukebox eine absolute Rarität. Die NP besuchte das Lokal und fragte Wirt Klitz, wie man in modernen Zeiten Tradition bewahrt.