Auf Topniveau: Tony Hohlfeld in seinem Jante. Auch Benjamin Gallein (kleines Foto) von der Olen Deele holte wieder einen Michelin-Stern für sein Haus.



Gastro-Preise

Gallein und Hohlfeld verteidigen Michelin-Sterne

Sowohl in der Olen Deele in Großburgwedel als auch im Jante am Braunschweiger Platz wird nach wie vor auf Topniveau gekocht: Benjamin Gallein (31) und Tony Hohlfeld (28) bekamen Dienstabend erneut den begehrten Michelin-Stern verliehen!