Hannover

Jetzt ist die frohe Botschaft raus: „Ja, wir heiraten! Und wenn alles klappt, wird das unsere Abschiedsparty im Sommer in Hannover sein“, verkündet Joachim Stern (58) mit einem glücklichen Strahlen. Verliebt schaut er zu der Frau an seiner Seite, die sogleich stolz ihren Verlobungsring zeigt. „Eigentlich wollte ich nie heiraten“, sagt Britta Mönkedieck (52), aber diesen Wunsch konnte sie ihrem Freund dann doch nicht abschlagen. Oberbürgermeister Stefan Schostok (54) soll die beiden trauen.

„Britta ist die gute Seele des Hauses“

Den Gästen im Alten Jagdhaus (Vor der Seelhorst 111) ist Sterns Gefährtin keine Unbekannte. Schon seit zwei Jahren führt die gelernte Maskenbildnerin und Stylistin zusammen mit Joachim Stern das Lokal. Sie organisiert das Restaurant und kümmert sich um die Gäste. Die gebürtige Osnabrückerin ist das Gesicht nach außen – oder wie Stern liebevoll sagt: „Britta ist die gute Seele des Hauses. Wie sie mit unseren Gästen umgeht, ist einfach perfekt, das kann man nicht lernen!“ Als er sie kennengelernt habe, war er vom ersten Augenblick verliebt und hat um sie geworben – mit Erfolg!

Und da alles so gut läuft, wollen die Zwei nicht nur privat, sondern auch beruflich einen gemeinsamen Neuanfang wagen: „Das Alte Jagdhaus habe ich 2005 allein aufgebaut und Britta ist dann mit eingestiegen“, erklärt Stern, „jetzt wollen wir von Anfang ein neues Restaurant zusammen gestalten.“

Stern übernimmt das „Schabbelhaus“ in Lübeck

Schon seit längerem hätten sie sich umgeschaut, in Hannover selbst aber kein passendes freies Restaurant gefunden. Zunächst hätten sie beinahe in Süddeutschland ein kleines Hotel gefunden, konnten sich aber mit dem Vermieter nicht einigen. So ist jetzt ihre Wahl auf Lübeck gefallen. „Das Angebot war die Chance, die man nur einmal im Leben bekommt“, sagt Stern begeistert.

Denn sie übernehmen das traditionsreiche „Schabbelhaus“, das der Kaufmannschaft zu Lübeck gehört, die dort auch ihre Treffen und Feiern abhalten – es ist ihr Vorzeigeobjekt. Das denkmalgeschützte Gebäude ist kein Vergleich zum Alten Jagdhaus in Hannover: 220 Plätze wird das Lokal, das gerade für mehrere 100 000 Euro renoviert wird, dort haben – das Alte Jagdhaus hat gerade mal 40 Plätze.

Sein guter Name hat Stern die Türen geöffnet

„Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt – hier im Jagdhaus kann ich bei der Größe keine Rücklagen bilden“, erklärt Stern. Sein guter Ruf hat ihm geholfen: „Als wir uns beworben haben, war der Kaufmannschaft der Name Stern gleich ein Begriff, das hat natürlich Türen geöffnet“, erzählt das Paar. Am ersten September wollen sie offiziell eröffnen. Gekocht wird dort auch gehobene deutsche Küche. Es gab auch bereits mehrere Anfragen für größere Gesellschaften.

EIN STERN IM DOPPELTEN SINNE: Das Etoile von Jaochim Stern wurde in den 80ern mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet. pflichtig Quelle: NP, Neue Presse

Der Weggang aus Hannover fällt trotzdem beiden nicht leicht, aber: „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Hannover hat eine tolle Lebensqualität. Ich werde bestimmt meine Gäste vermissen, die mir ans Herz gewachsen sind. Manche folgen mir schon seit den 1980er Jahren, als ich im Etoile einen Stern erkocht habe“, sagt Stern und schwärmt gleich weiter: „Ich liebe auch das Jagdhaus und das Ambiente, ich fühle mich hier mit Britta sehr wohl.“ Allerdings leben weder seine Eltern noch seine Kinder hier. „Also freue ich mich auf die neue Herausforderung, in Lübeck kann ich mich noch einmal weiterentwickeln.“

Der Vermieter will kein öffentliches Restaurant mehr

Für Britta Mönkedieck ist der schwerste Schritt, Tochter Chiara (21) in Hannover zu lassen, mit der sie ein sehr gutes Verhältnis hat. „Sie wird meine Wohnung übernehmen. und zum Glück ist Lübeck ja nicht allzu weit weg“, tröstet sich die Mutter. Außerdem reizt sie die neue Aufgabe sehr. Anfang Juni schließt das Alte Jagdhaus. Einen Nachfolger wird es nicht geben, der Vermieter will kein öffentliches Restaurant mehr haben.

FAMILIENTRADITION: Im Georgenhof kochten Joachim (links) und Heinrich Stern gemeinsam. Quelle: Archiv, Surrey

Mit Sterns Weggang ist die Ära Stern in Hannover zu Ende. Lange Zeit hatte die Familie Stern Hannovers gehobene Gastronomieküche beherrscht. Sowohl Vater Heinrich (80) als auch Sohn Joachim erkochten sich in ihren Restaurants die begehrten Michelin-Sterne (die übrigens heute neu verteilt werden!). 2004 ging Heinrich Stern in Rente und wohnt inzwischen mit seiner Frau Renate in einen kleinen Ort bei Fallingbostel.

Von Maike Jacobs