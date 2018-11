Hannover

54 Kilometer ist Grigorij Richters am Donnerstag zu Fuß gegangen, um noch vor dem Wochenende in Hannover einzutreffen. „Das war gestern ganz schön anstrengend“, gibt Richters zu. Einen großen Teil seines Weges hat der 31-jährige Hamburger noch vor sich. Er marschiert in seinen wuchtigen Wanderschuhen von Paris bis Berlin und will bis dorthin eine Million Schritt getan haben. Mit der Aktion möchte er auf das von vielen Missständen geprägte Leben von rund 1000 Flüchtlingskindern in einem Camp in Griechenland aufmerksam machen und sammelt dafür Geld. „Die leben unter schlimmsten Bedingungen und das mitten in Europa. Die BBC hat neulich berichtet, dass Kinder sich dort sogar das Leben nehmen“, sagt Richters.

Begleitet wird der Filmemacher von einem bunt bemalten VW-Bus. „Wenn die Leute den sehen, kommen sie ganz automatisch zu mir und wollen wissen, was ich mache“, sagt Richters. Auf dem alten Bully haben sich bereits hunderte Menschen mit ihren Unterschriften verewigt – auch Helge Schneider. Den traf Richters in Mühlheim an der Ruhr eher spontan. „Wir haben kurz vor Mitternacht bei ihm an der Tür geklingelt und er kam tatsächlich raus“, erzählt Richters. Mit Schlappen sei er auf die Straße getreten und habe ebenfalls unterschrieben.

Richters geht nicht die komplette Strecke von 1600 Kilometern zu Fuß. Etwa 600 Kilometer fährt er mit in dem VW-Bus, den auf jeder Etappe wer anders lenkt. „Die restlichen 1000 Kilometer muss ich aber gehen, damit ich die eine Million Schritte voll bekomme.“ 650.000 Schritte hat er schon hinter sich. Damit er Strecken um die 50 Kilometer pro Tag zu Fuß überhaupt schafft, habe er vorher extra trainiert. Das wurde aber jäh über den Haufen geworfen. „Ich lag vier Tage vor dem Start am 27. Oktober mit einer Grippe flach und war anfangs sehr geschwächt. Da war ich zunächst froh, nur auf Kühe und Schafe zu treffen und nicht auf Menschen.“

Das war in Hannover freilich anders. Im Neuen Rathaus empfingen ihn Oberbürgermeister Stefan Schostok und Regionspräsident Hauke Jagau. „Das ist ein schönes Zeichen“, sagt er. Als er den VW-Bus schon gegen zehn Uhr auf dem Trammplatz parkte, kamen viele Menschen vorbei. Auch die Gruppe eines Flüchtlings-Landessprachkurses der Caritas Jugendsozialarbeit wollte Richters sehen und machte Fotos mit ihm sowie dem VW-Bus. „Gott segne Sie“, sagte ein junger Mann zu Richters.

Er erklärt, dass die meisten Menschen freundlich auf ihn reagierten. Nur in Dortmund sei es einmal brenzlig geworden, als nebenan eine Demo mit Rechtsradikalen langlief. Der Filmemacher bekomme in fast allen Städten Essen oder Zimmer angeboten. „Einige laden mich zum Mittagessen ein. So bekomme ich auch mal eine gesunde Mahlzeit und nicht nur ständig Brötchen“, erzählt der 31-Jährige. Manchmal bezahlten ihm sogar Tankstellen das Benzin für seinen VW-Bus. So benötige er wahrscheinlich nur 1000 Euro für den rund fünf Wochen langen Marsch, der am 1. Dezember am Brandenburger Tor enden soll.

en route to Hanover http://imarchforyou.org Gepostet von Grigorij Richters am Donnerstag, 22. November 2018

Doch was hat Richters überhaupt motiviert? Als er von den schrecklichen Zustände in den Camp erfuhr, wollte er was dagegen machen. „Da dachte ich: Ich lauf einfach mal los.“ Von der Resonanz für seine Aktion ist er begeistert. Dass er sich gerade die Flüchtlingskinder in Griechenland ausgesucht habe und nicht andere benachteiligte Jungen oder Mädchen in aller Welt, sei kein Zufall. „Ich wollte ein realistisches Ziel haben. Und das ist in Europa, wir zahlen dafür Steuern, daran kann die Politik etwas ändern“, erklärt Richters. Sein VW-Bulli wird er am Ende der Aktion versteigern. Der Erlös gehe an die Kinder im Flüchtlingscamp.

Für seine Fahrt am Sonnabend nach Braunschweig sucht Richters übrigens noch eine Fahrer des VW-Busses.

Von Sascha Priesemann