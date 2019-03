Hannover

Es ist diese unglaubliche Weite und Klarheit, von denen diese Bilder in ihren Momentaufnahmen erzählen. Sie rufen eine Sehnsucht nach Freiheit und Ursprünglichkeit hervor – Johannes Huwe (50), Fotograf aus Hannover, ist weltweit bekannt für seine außergewöhnlichen Fotografien, aufgenommen auf Film mit einer Leica MP aus den 1940er Jahren und einer Hasselblad aus den 50er Jahren. „Der analoge Film hat für mich immer noch einen unerreichbaren künstlerischen Ausdruck im Foto. Es ist die zutiefst echte und ohne Photoshop unverfälschte Fotografie. Das ist anspruchsvolles Handwerk.“

Huwe fotografiert analog – mit Leica und Hasselblad

Trotz seiner Begeisterung für Analogfotografie ist Huwe kein Technologieverweigerer, im Gegenteil. Schon in der Schulzeit, hatte sich der Ingenieur für IT interessiert. Heute leitet Huwe eine sehr erfolgreiche Digitalagentur mit 36 Mitarbeitern, die Konzerne und öffentliche Einrichtungen rund um die Neuen Medien betreut.

Huwe ist ein Grenzgänger, ein Individualist, bei dem nichts zufällig ist. Ruhig und unaufgeregt im Auftreten, macht er sich Gedanken über sich, seinen Lebensstil, seine Ziele und Träume – nur so kann er gut die verschiedenen Welten vereinbaren, in denen er lebt.

HARTE TYPEN: Dieses Foto hat Johannes Huwe auf dem Salzsee El Mirage in Kalifornien aufgenommen. Es ist im Fotoband „World of Speed“ zu sehen. Quelle: Johannes Huwe

Denn Huwes Herz schlägt für Dinge, die zeitlos schön sind, die mit ihrer Art alles überdauern. Diese Sehnsucht treibt ihn immer wieder hinaus in die Welt, auf der Suche nach neuen, unentdeckten Orten und nach Menschen, die diese Leidenschaft teilen. Von ihnen erzählt er in seinen Fotografien – dabei ist ihm die Einzigartigkeit sehr wichtig: „Ich suche Orte, die fotografisch noch nicht so ausgeschöpft sind.“

RENNEN FÜR GENTLEMEN: Johannes Huwe fotografiert die Gefährte mit Kameras, die aus den 40er und 50er Jahren stammen. Quelle: Johannes Huwe

Wenn er auf Fotoreise für ein neues Projekt geht, dann liegt hinter ihm eine intensive Zeit der Planung. Das liegt zwar auch daran, dass bei der analogen Fotografie die Zahl der Bilder in den Filmen sehr begrenzt ist, es ist aber auch Huwes Anspruch an sich selbst: „Ich bin kein ,Hot-Hot-Fotograf’, der zig-mal abdrückt und zum Schluss einfach das beste Bild heraussucht. Bei mir muss jede Aufnahme sitzen.“

Über Porsche erreichen Huwes Bilder 14 Millionen Fans

Als er beispielsweise mit seinem Porsche Pre A, Baujahr 1954, die 700 Kilometer lange Alpentour „Route de Grandes Alpes“ entlangfuhr, hatte er genau überlegt, ob er die Tour von Norden nach Süden oder umgekehrt fährt. „Meine Bilder entstehen nicht nebenbei. Wie ist der Sonnenstand, zu welcher Uhrzeit muss ich wo sein, wie ist der Hintergrund – das überlege ich mir vorher“, sagt er.

EIN JUWEL: Den Porsche aus dem Jahr 1954 fuhr Huwe über die Alpen. Quelle: Johannes Huwe

Was er bei dieser Reise nicht planen konnte, sind die Schwierigkeiten, die man mit einer 65 Jahre alten automobilen Legende erleben kann. „Ich wusste, dass die Tanknadel nicht mehr funktionierte, also habe ich ein Foto vom Kilometerstand gemacht, um bei der Fahrt den Benzinverbrauch abzuschätzen. Aber dann musste ich feststellen, dass der Kilometerzähler ebenfalls hakte.“

Dies ist nur ein Beispiel: „Ich war jeden Abend froh, wirklich angekommen zu sein.“ Doch alle Herausforderungen (zum Beispiel die Schwierigkeit, in den Kurven nicht aus dem Sitz herauskatapultiert zu werden, da es Gurte im Oldtimer nicht gibt) sind für Huwe nur ein weiterer Grund, diese Autos zu lieben und das fotografisch auszudrücken. Jedes Bild ist eine Zeitreise. Der Porsche-Konzern hat die Bilder verbreitet, auf den Social-Media-Kanälen hat Huwe so mehr als 14 Millionen Follower bekommen.

Die „Land Speed Racer “ sind wilde Kerle

Einen weltweiten Fankreis finden auch die Bilder, die Huwe 2015 in Wildwood in New Jersey an der Ostküste der USA aufgenommen hat. Hier ist einmal im Jahr das legendäre „Race of Gentlemen“, an dem nur Autos aus der Zeit von vor 1935 und Motorräder, die nicht später als 1947 gebaut wurden, teilnehmen. Grandios auch seine Bilder von dem Rennen der „Land Speed Racer“ auf dem Salzsee El Mirage in Kalifornien.

Die „ Racer“ sind bärtige Individualisten mit verspiegelten Rennbrillen und Tattoos, die mit selbstgebauten Rennwagen durch die Wüste brettern. Die Hitze, der Staub, die knatternden Maschinen auf den blaustichigen, leicht überbelichteten Bildern, die wilden Kerle scheinen so lebendig, als ob sie einen gleich auf ein Bier einladen. Und wenn das knapp bekleidete Flag-Girl zum Start hoch in die Luft springt, dann ist Huwe mit seiner Kamera am Start.

FLAG-GIRL: Johannes Huwe hält beim Rennen den Start fest. Quelle: Johannes Huwe

Solche Bilder sind es, die den Hannoveraner weltweit bekannt gemacht haben. „GQ“, „Die Zeit“, „Classic Driver“, „Amtrak USA“ und viele mehr haben seine Bilder veröffentlicht, Burger King USA oder auch der Nobel-Schmuckhersteller Jochen Pohl nutzen seine Bilder für Kampagnen.

Derweil plant Huwe schon die nächsten Reisen: Er hat im Herbst einen Porsche 911 von 1975 in Kalifornien gekauft, mit ihm plant er weitere Roadtrips. Ein abgeschlossenes Projekt ist „Edge of Space“: In einer Mik29 ist er über die Erdatmosphäre geflogen: „Man hat dort die Erdkrümmung gesehen, das war beeindruckend.“ Jetzt plant er eine Reise nach Kasachstan, um dabei zu sein, wenn eine Raumkapsel landet.

Huwe ist immer auf der Suche nach dem besonderen Bild, er will die Welt zeigen, wie man sie noch nicht gesehen hat. Egal, ob er mit seinen Oldtimern unterwegs ist oder minimalistisch zu Fuß als „Ultraleicht-Trekker“ mit mit 2,5 (!) Kilo Rucksackgewicht – durch seine Bilder nimmt er seine Fans mit.

SCHATTEN: Auf dem kalifornischen Salzsee brannte beim Rennen die Sonne. Quelle: Johannes Huwe

Ausstellung zusammen mit Marc Theis

Zusammen mit dem hannoverschen Fotografen Marc Theis stellt Johannes Huwe zum ersten Mal seine Bilder in H annover aus. Theis hat ebenfalls ein Auto-Thema gewählt: Mittels Blende und Zeit entstehen aus winzigen Schuco-Autos – fotografiert in echten Naturlandschaften – riesige Rennwagen.

Die Gemeinschaftausstellung „We all have Dreams“ von Huwe und Theis im Studio „Licht + Raum“ ( Lister Straße 3) ist am Freitag, 29. März, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 30., und Sonntag, 31. März, von zehn bis 15 Uhr und von 1. bis 3. April jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist kostenlos.

Von Maike Jacobs