Hannover

Am Dienstag liest Andrea Wulf aus ihrem Buch in Hannover.

Frau Wulf, was fasziniert Sie an Alexander von Humboldt so sehr, dass Sie seit Jahren über ihn forschen?

Seit knapp einem Jahrzehnt beschäftige ich mich mit Alexander von Humboldt, da gibt es so viel Interessantes zu entdecken. Allein sein Leben liest sich wie ein Abenteuerroman, es ist unglaublich spannend. Und seine Art, wie er über die Natur nachdenkt, prägt uns bis heute. Er erfand das Konzept des „Web of Life” und beschrieb die Erde als einen lebenden Organismus. Aber von Humboldt war nicht nur Wissenschaftler, für ihn gab es keine Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft. Er hat immer wieder insistiert, dass wir die Natur auch mit Gefühlen und Fantasie erfahren müssen – etwas, was so wichtig für die heutige Zeit wäre.

Sie haben ja schon eine große, vielfach ausgezeichnete Biografie über von Humboldt geschrieben. Wie kam es zu dem zweiten Buchprojekt?

Nachdem das Manuskript für meinen Bestseller fast abgeschlossen war, wurden 2013 von Humboldts legendäre Südamerika-Tagebücher zum ersten Mal der Öffentlichkeit zur Verfügung und Ende 2014 online gestellt. Ich kannte von meiner Quellenforschung die Abschriften der Tagebücher schon, aber als ich die 4000 Seiten im Original sah, war mir sofort klar, dass ich dazu noch etwas machen will. Diese Tagebücher sind ein absoluter Augenschmaus, das sind wissenschaftliche Journale, vollgepackt mit Zeichnungen und Eintragungen. Von Humboldt schrieb Ideen auch häufig auf kleine Zettel, die er später ins Tagebuch klebte – so entstanden Collagen seiner Gedanken. Das neue Buch zeigt auch diese visuelle Seite von Humboldts.

In Bildern erzählt: Von Humboldts Reise schildert Andrea Wulf in ihrem Buch sehr anschaulich

Sie haben das Buch mit der amerikanischen Künstlerin Lilian Melcher umgesetzt. Wie sind sie auf die junge Frau gestoßen?

Ich lebe in England und schreibe meine Bücher auch auf Englisch. Mein größter Buchmarkt ist in den USA, ich habe dorthin auch nähere Verbindungen als nach Deutschland. Lillian Melcher wurde mir von einer von mir sehr bewunderten Illustratorin empfohlen. Lilian war eine ihrer Studentinnen und hatte die Uni gerade abgeschlossen. Die Art und Weise, wie sie die Natur und die Tiere zeichnet, hat mir sofort sehr gefallen. Sie ist auch genauso nerdig wie ich, wenn es um historische Details geht.

Wie lange haben Sie an dem Projekt gearbeitet?

Nachdem ich das Storyboard geschrieben hatte, habe ich mit Lilian noch zweieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet. Das ist schon eine ordentliche Zeit, aber jede Seite ist auch ein eigenes Kunstwerk geworden. Lilian arbeitet nachts, ich bin Frühaufsteher, mit der Zeitverschiebung passte das perfekt.

Bei dem Einsatz – rechnet sich so ein Projekt überhaupt?

Nein, das ist ein absolutes Herzensprojekt, damit verdient man kein Geld. Aber niemand wird Schriftsteller, um reich zu werden, da muss man sich einen anderen Beruf suchen.

im Archiv: Die Veröffentlichung der legendären Tagebücher war für die Forscherin etwas ganz Besonderes. Quelle: privat

Wie unerschöpflich ist Alexander von Humboldt für Sie noch?

Ich habe mich mit diesem Mann länger beschäftigt als mit allen anderen Buchprojekten zuvor. Dieses Jahr wird sein 250. Geburtstag gefeiert, da bin ich mit Vorträgen und anderen Beiträgen noch dabei. Aber dann wird es Zeit für andere Projekte und Themen.

Der Klimawandel ist das Thema der Stunde – dabei hat schon von Humboldt vor der „ Vergewaltigung der Natur durch den Menschen“ gewarnt. Ist das als Humboldt-Forscherin nicht frustrierend, wenn man sieht, wie wenig seine Ideen und Warnungen Gehör gefunden haben?

Ja, und zwar mit Ausrufezeichen. Das ist unglaublich frustrierend. Ich bin als Kind schon mit meinen Eltern auf Anti-Atomkraft-Demos gegangen, war bei den Ostermärschen dabei und habe mit den Jahren das Verhalten der Menschen gegenüber der Natur immer pessimistischer gesehen. Doch wenn ich jetzt sehe, wie weltweit Kinder im Klimaschulstreik auf die Straße gehen, dann gibt es vielleicht doch noch eine Chance. Sie bringen wieder diese emotionale Dimension in die Diskussion mit hinein, die so wichtig ist. Das ist das, was ich zu Anfang schon sagte, als ich von dem Gefühl und der Fantasie sprach, mit der auch von Humboldt der Natur begegnete.

Wem würden Sie am liebsten mal ein Exemplar Ihres Buches in die Hand drücken und sagen: Lies das bitte?

Da fällt mir das englische Sprichwort „Preaching to the Choir“ ein: Man predigt leider oft nur zu denen, die einen sowieso verstehen. Die Menschen, die meine Bücher lesen, sind bereits an der Umwelt interessiert. Wenn ich aber Donald Trump ein Buch geben würde – liest er überhaupt? – würde es wohl auch nichts nützen.

Am 2. April halten Sie in Hannover Ihren Vortrag – kann man ihn auch verstehen, wenn man kein von-Humboldt-Experte ist ?

Ja, absolut. Jeder kann in meine Vorträge kommen, denn ich erzähle Geschichte – im Englischen steckt ja auch schon in dem Wort „History“ das Wort „Story’“ Von Humboldt kann man am besten durch die Abenteuer seines Lebens verstehen, das wird sehr kurzweilig und bei einer Graphic Novel ist der Vortrag natürlich auch gut illustriert. Ich bilde mir ein, dass das sehr unterhaltsam ist.

Die Humboldt-Forscherin Andrea Wulf liest am Dienstag, 2. April, um 20 Uhr im Panorama am Zoo aus ihrem Buch „Die Abenteuer des Alexander von Humboldt“ ( Bertelsmann, 272 Seiten, 28 Euro) vor. Im Stil einer Graphic Novel erzählt Wulf die Geschichte seiner Reise, berichtet über von Humboldts waghalsige Fahrt auf dem Orinoko oder von der Besteigung des Chimborazo. Sie erzählt, wie der Forscher der indigenen Bevölkerung begegnete und berichtet über seine frühzeitigen Warnungen, dass der Mensch seine Welt grundlegend zerstört. Karten kosten 15 Euro, für Abo-Plus-Kunden 13 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Von Maike Jacobs