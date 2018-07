Feierwütige aus den 90er Jahren kennen ihn und seine Musik: Roger Prinz (40) war aus der Szene nicht wegzudenken. Schon mit 13 stand er an den Turntabels, brachte die Partyszene zum Kochen. Die NP traf den Musiker und Kunstliebhaber in seiner geliebten Heimat – in der Nordstadt.