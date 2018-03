Menschen

Ein halbes Jahrhundert liegt hinter ihm: Ferry Ghods feiert seinen 50. Geburtstag. Mit der NP sprach er über das Alter, lange Nächte und Musik,

Hannover. Er ist eigentlich immer gut drauf, wenn man ihm begegnet, hat immer was zu erzählen. Aber anlässlich seines Geburtstages Gespräche zu führen, das hält Ferry Ghods allerdings für überflüssig – dabei ist es ein runder, der Szenegastronom wird 50. „Ich habe im Leben genug gefeiert“, sagt er der NP mit einem breiten, ansteckenden Grinsen bei einer schönen Tasse Filterkaffee im „Mezzo“. Außerdem waren ihm seine Geburtstage noch nie so richtig wichtig, „Zahlen kann ich mir eh nur ganz schlecht merken“.

So lustig-lässig, wie der Mann das von sich gibt, ist man gewillt, ihm zu glauben. „Irgendwann besinnt man sich auf das Wesentliche, da ist das Alter egal“, sagt der Clubbesitzer („Monkeys“) und Musiker. Gut sieht er aus nach fünf Jahrzehnten Le­benszeit: Die Augen strahlen, der Körper wirkt fit, der Schalk im Nacken kommt als verjüngender Effekt noch dazu. Gut, die weißen Haare, die sein Haupt und den Bart durchziehen, sind mehr ge­worden. Aber sonst? „Habe ich nach dem Krökeln im Club auch mal Muskelkater. Das habe ich früher nicht so in den Gelenken gemerkt.“

Im „Monkeys“ legt er im­mer noch auf, veranstaltet jeden ersten Freitag im Monat den „Affentanz“. Mit „Die Bühne am Raschplatz“ hat er gerade einen ganz neuen Livemusik-Event an den Start ge­bracht. „Ich liebe es einfach zu überraschen“, so Ghods. Vor allem, wenn er selbst auflegt: „Die Leute verbinden mich automatisch mit Funk und Soul, aber so ganz stimmt das nicht“. Wieder grinst er, „wenn ich gut drauf bin, dann hole ich die Ra­mones und Jimi Hendrix raus. Die einen rennen dann raus. Wieder andere kommen dann rein und tanzen.“

Hoffentlich wird er morgen auch mal überrascht – das wäre nur fair! Alles Gute zum Geburtstag.

Von Mirjana Cvjetkovic