Hannover

Diese beiden schenken sich bereits im Vorfeld nichts, wetzen ordentlich die Messer – verbal wohlgemerkt: „Schlager kann er. Aber mich schlagen? Nö!“ Im Trailer zur Sendung „Schlag den Star“ gibt sich Paul Janke (37) vor der Pro-7-Spielshow kämpferisch und siegessicher. Da tritt er am 16. März ab 20.15 Uhr nämlich gegen Lucas Cordalis (51) an.

Stefan Raab machte das Show-Format auf Pro7 berühmt

„ Lucas denkt, er kann alles – gegen mich kann er nur verlieren“, tönt der ehemalige „ Bachelor“ weiter. Über die Ansagen von Cordalis – „da blüht ihm was, aber keine Rose“ – kann er nur lachen: „Ich habe es wochenlang mit 20 Frauen in einem Haus ausgehalten, da ist der Kampf gegen Herrn Katzenberger ja wohl ein Kinderspiel“, so Janke in Anspielung auf Cordalis`Beziehung zu TV-Sternchen Daniela Katzenberger (32).

Gefragt ist Fitness, Wissen, Geschicklichkeit

Mal jenseits der Drohgebärden: Wie gut ist Janke denn vorbereitet? „Ehrlich gesagt, ist es echt schwierig, sich auf die Show vorzubereiten“, gesteht der 37-Jährge gegenüber der NP. „Es sind ja 15 Spiele aus ganz unterschiedlichen Bereichen.“ Da hat er recht: Die Promis müssen in Fitness-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten. Welche das sind, ist natürlich vorher nicht klar. Janke jedenfalls liest fleißig Zeitung und Nachrichtenmagazine, „bei dem, was in der Welt gerade vor sich geht, halte ich mich auf dem Laufenden.“ Und auch, welche Politiker welche Ministerposten inne haben, versucht er sich genau einzuprägen. Weiß aber auch: „Wenn du dann da in der Live-Show sitzt, kommt womöglich Nervosität ins Spiel und man kommt nicht drauf.“

ROT GEGEN BLAU: Lucas Cordalis (links) gegen Paul Janke bei „Schalg den Star“. Quelle: Steffen Z. WolffSteffen Z. Wolff

Der blonde Beau ist bereits in Köln, kam aus seiner Wahlheimat Mallorca angereist. „Anspannung ist durchaus da. Wenn nicht, wäre das auch komisch“, so der Mann, der auch mal zwei Jahre lang Hannover sein Zuhause nannte, hier war er im Vertrieb von Bacardi tätig. Was er gar nicht beherrscht – wer hätte es gedacht – sind die Nachrichten aus der Klatschwelt: „Wie viel Geld eine Meghan Markle für eine Feier ausgibt, weiß ich bei aller Liebe nicht“, sagt er über die schwangere Ehefrau von Prinz Harry (34). Immerhin weiß er, dass es die Herzogin gibt.

Janke : „Reicht es aus die Deutschlandkarte zu kennen?“

„Am Ende wird es eine Glücksache“, so Janke. Denn so sehr er sich jetzt auch auf bestimmte Themen vorbereitet: „Das Spektrum ist sehr breit und genau das macht es schwierig. Wenn Erdkunde drankommen sollte – reicht es aus, die Deutschlandkarte zu kennen oder die gesamte Welt?“ Und wenn man sich ausgerechnet nicht für Handball interessiert, „dann weiß man auch nicht, wer in der Bundesliga die Mannschaften trainiert“.

Janke ist fit – er strippt mit den Chippendales

Aber wenn es um Sportliches geht, muss er sich doch keine Sorgen machen – schließlich schaffte Janke ja mal beinahe den Sprung ins Profigeschäft, kickte bei Amateuren des FC St. Pauli in Hamburg. „Wobei ich mich bei einem Elfmeterschießen fast noch mehr blamieren könnte, weil da die Erwartungshaltung entsprechend hoch wäre“, überlegt er und lacht. Topfit ist der 37-Jährige zweifelsohne – nicht nur, weil er mit der weltberühmten Strippertruppe, den Chippendales, auf Tour geht.

FIT MIT PAUL: Janke blättert in dem Magazin, das seinen Namen trägt. Quelle: privat

„Ich kann noch so gut Basketball spielen, Inliner und Schlittschuhe fahren, wenn du am Ende Tischtennisbälle auf Teller pusten oder mit ferngesteuerten Autos die gegnerischen Luftballons kaputtstechen musst, hilft das auch nicht.“ Diese Spiele mussten tatsächlich Sänger Sasha (47) und Spitzenkoch Tim Mälzer (48) bei der letzten Ausgabe absolvieren. Am Ende war Sasha der Sieger, konnte 100 000 Euro (oder das, was nach Abzug der Steuern übrig bleibt) mitnehmen.

Hat Janke denn eine Idee, was er mit der Kohle anstellen würde? Auch da ist er zurückhaltend: „Ich bin kein Freund von hypothetischen Aussagen. Ich kann aber sagen, dass ich alles habe, was ich brauche – ich bin gesund und glücklich. Was nicht bedeutet, dass ich das Geld nicht gerne gewinnen würde – so ehrgeizig bin ich schon.“ Was er weiß, ist „dass ich mich nicht blamieren, sondern gewinnen will und es wäre mir peinlich, den Namen des Bundespräsidenten nicht zu erkennen.“

Paul Janke saß schon zweimal auf der „Ersatzbank“

Gut 20 persönliche Unterstützer werden in aus dem Publikum anfeuern, darunter seine Schwester Anna, sein langjähriger Manager Ricky Armando Pinto Fernandes (59) aus Seelze, sein 19-jähriges Patenkind mit Eltern sowie weitere enge Freunde. Mal schauen, wen sein Gegner Lucas Cordalis zum Anfeuern mitbringt. Seinen Vater Costa Cordalis (74) eher nicht, der liegt ja nach einem Schwächeanfall auf Mallorca im Krankenhaus. Sollte sich dessen Zustand verschlechtern und der Junior nicht antreten können, gibt es Kandidaten auf der Ersatzbank. Da saß Janke übrigens auch schon zweimal ...

Von Mirjana Cvjetkovic