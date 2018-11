Hannover

Dass sein Laden am Raschplatz nicht mehr „Wild Geese“ sondern „Duke Irish Pub“ heißt, ist Ende Oktober eher leise über die Bühne gegangen. Nun hat Pepe Sanchez García-Cubas (34) dank einer genialen Marketingidee die Neuerung im Netz wie eine Bombe einschlagen lassen: Der Gastronom hat auf der Facebookseite des Pubs ein gut einminütiges Video veröffentlicht, in der Hauptrolle: „Evil“ Jared Hasselhoff (47)!

„Burger und Saufen. Was willst du mehr?“

Da isst und trinkt der Bassist der Band Bloodhound Gang Bier und Burger, es gibt anfangs eine kleine Keilerei, der Musiker wird mit Pommes beworfen. „Am Raschplatz gibt es endlich den Duke Irish Pub“, sagt der 47-Jährige lässig in die Kamera. „Du kannst hier wie gewohnt den affentittengeilen Duke Burger essen. Du kannst Dich aber auch einfach nur vollaufen lassen“, ergänzt er auf den Tresen liegend, um sich danach Bier direkt aus dem Zapfhahn in den Schlund laufen zu lassen. „Burger und Saufen. Was willst du mehr?“

Pepe Sanchez hat „eine Menge“ investiert

Effekt der Show: Innerhalb von 18 Stunden wurde das Video 12 231-mal angesehen, 86-mal kommentiert, 69-mal geteilt. Entstanden ist das Ganze übrigens unter größter Geheimhaltung vor zwei Wochen: „Wir wollten mit der Aktion alle Erwartungen übertreffen – und ich glaube, es hat Bumm gemacht“, so Betreiber Sanchez zur NP.

NEUER NAME: Aus „Wild Geese“ am Raschplatz hat Pepe Sanchez „Duke Irish Pub“ gemacht. Quelle: Nancy Heusel

Und wie viel hat er dafür investiert? „Eine Menge“, gibt Sanchez sich bedeckt. Hasselhoff, der derzeit ja in Berlin lebt, hatte wohl auch seinen Spaß und bedankte sich bei Instagram für den „Hangover“, dem der Pub ihm beschert hat. Getrunken wurde also wirklich.

Von Mirjana Cvjetkovic