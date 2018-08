Hannover

Was hat Hamburg, was wir hier nicht haben? Einen „Mad about Juice“-Laden jedenfalls schon mal nicht mehr, dafür haben Anne-Kathrin Ertl (34) und ihr Lebensgefährte Matthias Ostrzolek (28) gesorgt: Die Marketingfrau und der 96-Kicker, dem die Freude über den 6:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den KSC aus Kaiserslautern noch ins Gesicht geschrieben stand, haben nämlich einen Ableger der Saftbar aus der Hansestadt zu uns geholt.

80 geladene Gäste feierten mit dem Paar am Thielenplatz die Eröffnung des schnuckeligen, kleinen Lädchens, das Ertl vorher schon auch ein paar Nerven und Kraft gekostet hat: „Wir haben bis tief in die Nacht und noch den ganzen Tag geschuftet“, so die 34-Jährige. Anzusehen war ihr das aber nicht: Die Bayerin strahlte wie gewohnt und auch der Look (das Kleid von H&M – mal wieder) war wie aus dem Ei gepellt.

Ihr Lebensgefährte hat von dem Stress im Laden weniger mitbekommen, bei ihm standen Trainingslager und Vorbereitungen auf die aktuelle Saison auf dem Plan. „Für mich war es eigentlich ganz entspannt“, sagte er und lachte, „ich bin nur zum kontrollieren vorbeigekommen“, witzelte der Blondschopf. Im Laden hat er seinen Lieblingsplatz schon ausgemacht, in einer Ecke hat sich Künstler Niko Nikolaidis (27) an den Wänden auf seine unverkennbar kunterbunte Weise verewigt.

Während die Sonne draußen bis zum Untergang schien, wummerten drinnen coole Beats und zu den ersten Gästen gehörten André Breitenreiter (44), Gattin Claudia und die Tochter Clara (19). Der 96-Trainer zeigte sich begeistert von dem Geschäft mit der gesunden Speisekarte, das er schon aus den Erzählungen seiner Tochter kannte, „und die ist ganz begeistert.“ Der 44-Jährige schnappte sich auch gleich einen der Säfte von der Bar, verputzte ein Sandwich vom Buffet. „Schmeckt ganz erstklassig“, betonte er extra laut und lachend, als Gastgeberin Ertl zu ihm herüberschaute.

Muss der 44-Jährige seine Jungs denn anhalten, sich gesund zu ernähren? „Absolut nicht, diese Spielergeneration achtet ganz bewusst auf gute Ernährung.“ Das sieht Niclas Füllkrug (25, kam mit Gattin Lisa) ganz genau so: „Ich habe schon einige coole Rezepte hier entdeckt“, so der Stürmer. „In Hannover gibt es ja noch nicht so viele Läden wie diesen, jetzt habe ich eine Option mehr.“ Säfte sind nicht so seins, „ich stehe eher auf das Essen.“

Teamkollege Pirmin Schwegler (31) dagegen mag auch Säfte, der Schweizer Spieler zieht die fruchtigen Varianten denen aus Gemüse vor. Könnte er sich jetzt auch vorstellen, einen Laden mit irgendwas aufzumachen? „Nee, ich bin da konkurrenzlos.“

Extra aus Hamburg kamen Ostrzoleks alter Vereinskompagnon vom HSV Zeiten, Dennis Diekmeier (28), und seine Frau Dana (33) in die Landeshauptstadt. Trotz megaviel Verkehr auf der Autobahn schafften sie es dann doch pünktlich zur Eröffnung. „Jetzt haben die zwei schon so viel von ihrem Geschäft erzählt, da war es doch klar, dass wir dabei sind“, so die vierfache Mutter, die ihren Nachwuchs (acht Monate bis sieben Jahre) zu Hause bei Oma und dem Kindermädchen gut behütet wusste.

Gut aufgehoben bei „Mad about Juice“ hat sich übrigens auch Alexander Schreiber (47) gefühlt. Nicht nur, weil der Unternehmer und Hotelier gegenüber das Hotel am Thielenplatz betreibt, „sondern weil ich mich freue, mittags auch mal dieses Superfood essen zu können. Für mich Neuland.“ Da konnte Ehefrau Svenja (47) nur müde lächeln.

Müde waren die zwei Gastgeber noch lange nicht, es wurde gegessen, geklönt und getrunken. Gelungener Abend! Gelungenen Start wünschen wir!

Mirjana Cvjetkovic