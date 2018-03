Er sorgt für den Biss der Duke Burger

Gastronimie

Zwei Burger-Meister starten durch: Vor zwei Jahren eröffneten Felix Förster (26) und Hakam Shanan (32) den ersten „Duke“, jetzt arbeiten sie an Filiale drei und vier – und wollen auch andere Städte „dukifizieren“.

Hannover. Am Anfang lief es schleppend. „Monatelang haben wir jeden Tag überlegt, wieder zu schließen“, erinnert sich Hakam Shanan (32) an das Jahr 2016. Mit Kompagnon Felix Förster (26) hatte der gebürtige Syrer die erste „Duke“-Filiale an der Langen Laube eröffnet, „aber wir hatten überhaupt kein Geld für Werbung. Dass es uns gibt, musste sich erstmal herumsprechen.“ Das tat es. „Plötzlich war der Laden jeden Tag voll, die Leute haben die Burger im Stehen bei uns gegessen“, sagt Förster.

Bis heute brummt die 50-Quadratmeter-Bude, das Duo ist längst auf Expansionskurs. Im März 2017 eröffneten Shanan und Förster ihre „Duke“-Zweigstelle an der Limmerstraße, seit vergangenem Freitag gibt es „Duke“-Burger auch in der Altstadt-Kneipe „Schateke“, kommende Woche macht die Filiale in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade auf (dort, wo bislang Parlasca Kekse verkaufte) und ab Mitte Juni gibt es „Duke“-Burger und mehr in Ekki Reimanns (76) Edel-Restaurant „Clichy“ am Weißekreuzplatz (NP berichtete). Und das war noch nicht alles.

„Die Leute aus der Südstadt beschweren sich laufend bei uns, dass wir noch keinen Laden in ihrer Nachbarschaft haben – also suchen wir jetzt auch in dem Stadtteil“, sagt Betriebswirtschaftler Shanan. Auch über die Stadtgrenzen von Hannover hinaus wird das „Duke“-Imperium wachsen. „Wir überlegen derzeit, ob wir zuerst in Wolfsburg, Bielefeld oder Braunschweig weitere Filialen eröffnen“, so Shanan. Zwei junge Turbo-Gastronomen starten durch. Aber ist der Hunger nach Burgern nicht irgendwann gestillt? „Auf keinen Fall“, glaubt Felix Förster, der seine Kochausbildung in Paderborn begann und im ehemaligen Edellokal „Rampoldi“ an der Berliner Allee beendete. „Hannover ist immer noch hungrig.“

Auch, dass seit 2016 etliche weitere Burger-Lokale in Hannover entstanden – wie das „Burgerheart“ am Marstall oder das „Bull’s Kitchen“ in der Langen Laube – kratzt die beiden nicht. „Anfangs hatten wir da Befürchtungen“, gibt Hakam Shanan zu, „aber das war unbegründet. Die Konkurrenz hat uns nicht geschadet, fast im Gegenteil. Unser Publikum bleibt uns treu.“ Zudem seien sie mit dem „Duke“ die ersten auf dem neuen, trendigen Burger-Markt gewesen: „Wir haben einfach einen Vorsprung.“

Ihren Erfolg führen die beiden auf die gleichbleibende Qualität ihrer Burger zurück. Förster entwickelte alle Saucen, arbeitete mit den Experten der Patisserie Elysée so lange an den Buns, bis die Burgerbrötchen perfekt waren. „Und das Fleisch kommt von Fleischer Handke aus Großburgwedel, wir arbeiten frisch und regional“, betont Shanan.

Für ihre Läden sind Shanan und Förster fast pausenlos im Einsatz („Wir arbeiten an zwölf von 13 Tagen“), aber damit hadern sie nicht. „Wir sehen ja, wofür wir das machen“, sagt der 26-jährige Koch. „Ich brauche das hier, das Gebrutzel, das Gewusel . Das macht mich glücklich.“

Künftig wird er seine tägliche Glücksdosis sogar erhöhen – im neuen „Duke“ am Weißekreuzplatz wollen die Gastronomen die Speisekarte erweitern. Neben Burgern werden sie dann auch Steaks anbieten und ein für Hannover neues Produkt in die Gastro-Szene einführen: die „Poke Bowl“, ein hawaiianisch-japanisches Gericht mit frischem Fisch, knackigem Gemüse, Algen, Sushi, Reis und vielem mehr.

„In Städten wie München, Hamburg und Berlin ist das schon total angesagt. Das ist der neue große Gastrotrend“, ist sich Hakam Shanan sicher.

Julia Braun