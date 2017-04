SEIN LOOK IST SEIN PROGRAMM: Stylist Maik Pitz gibt Männern Nachhilfe in Sachen Mode.

Maik Pitz

Er hilft Männern in Sachen Mode weiter

In seinem Leben ist alles so schön blau: Maik Pitz (42) hat sich modisch ganz der Jeans verschrieben. Da ist es naheliegend, dass er seine Firma „Blaustoff“ genannt hat. Der Stylist mit den auffälligen Tattoos gibt Männern in Sachen Mode Nachhilfe, inspiziert die Kleiderschränke, gibt Tipps für neue Kombinationen und geht mit ihnen shoppen.