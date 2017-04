SEIN PLATZ: Tobias Tiedtke freut sich auf das Beachvolleyballturnier auf dem Steintorplatz.

© Frank Wilde

NP-Porträt

Er baut einen Event auf Sand

Am 26. April rollen 17 Lkw mit tonnenweise Sand an: Es ist wieder Zeit für das Beachvolleyballturnier am Steintorplatz. Zum 23. Mal baggern und pritschen Promis und Profis mitten in Hannovers City. Möglich macht das dieser Mann: Die NP traf Tobias Tiedtke (49) kurz vor Beginn seines sportlichen Jahres-Highlights.