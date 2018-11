Haarige Herrenkultur: Immer mehr Männer lassen nur den Barbier ihres Vertrauens an Haupt- und Barthaar. Seit einiger Zeit erlebt dieser Beruf eine echte Renaissance. Barbier Enrico Carruba weiß, warum es hip ist, einen Experten mit Rasierklinge an den Bart zu lassen. Und was man(n) für die Bartpflege unbedingt benötigt.