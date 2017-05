IN HANNOVER: Eloy de Jong besucht den Radiosender ffn und trifft Morgenman Fränky und Moderatorin Caro.

© ffn

NP-Interview

Eloy de Jong: „Ich fühle wahnsinniges Glück“

Freitag spielte Radio ffn nur Hits aus den 90er Jahren. Dazu holte sich der Sender mit Eloy de Jong (44) eine Boyband-Legende ins Haus. Die NP sprach mit dem Holländer über seine Band Caught in the Act, über deren Comeback, aber auch über private Dinge – wie das Coming out des homosexuellen Stars.