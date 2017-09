Umtriebig: Christoph Elbert vorseinem „11a“ am Küchengarten. Der Wirt philosophiert über Gastronomie und Genuss und liebt es, neue Lokale zu eröffnen© Christian Behrens

Menschen

Elbert will Kopf und Herz füttern

Futter für den Kopf: „Gastrosophie“ ist die Lehre von der Weisheit des Essens. „Boca“-und „11a“-Wirt Christoph Elbert (55) will morgen in Cumberland bei der Premiere von „Feed your Head“ mit Theaterleuten über Saucen & Co. diskutieren.