Großes Glück: Ninia Binias und ihr Freund Christoph kuscheln mit Baby Kasimir auf ihrem Sofa in Linden.

© Nancy Heusel

Bloggerin

Eine schrecklich glückliche Familie

Aufregende und dramatische Stunden liegen hinter Bloggerin Ninia Binias (33). Sie ist Mutter geworden! Gemeinsam mit Freund Christoph genießt sie nun das Familienglück. Happy End also! Die NP hat die kleine Familie in ihrem Heim in Linden besucht.