Ein Kreativkopf startet richtig durch

Filmemacher

Er macht Karriere mit Köpfchen: Eduardo D. Baptista (27) ist Chef der Agentur Brainclash. Neben vielen Werbefilmen will er jetzt eine Doku drehen – über den Pop-Art-Künstler Romero Britto (54).

Hannover. Er hat nicht nur selbst einen kreativen Kopf (nein, die Frisur ist nicht gemeint), er mag auch Kunst. Und nun ist Eduardo D. Baptista (27) auf dem besten Weg, seinen Beruf – er ist Werbe- und Image-Filmproduzent – und seine Leidenschaft zu verbinden: Der 27-Jährige will eine Dokumentation über Romero Britto (54) drehen, „in Eigenproduktion!“ Schon als Teenager fand er die Arbeiten des Pop-Art-Künstlers toll und entdeckte die Werke in der Galerie Mensing in der Luisenpassage.

Vor zwei Jahren hat Baptista den 54-Jährigen dort auch kennengelernt und ihn mittlerweile sogar einmal in dessen Atelier in Miami besucht. „Er hat mich he­rumgeführt, mir die Räumlichkeiten gezeigt“, erinnert sich Baptista, als ihn die NP in seiner Agentur Brainclash im Stadtteil Bult besucht: „Und er hat mich porträtiert!“ Das ist echt eine Ehre, wenn man bedenkt, dass der brasilianische Künstler für solche Anfertigungen gern mal bis zu 130 000 Euro nimmt und sich gern mit Leuten wie Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (43) oder Sänger Elton John (70) umgibt.

Jedenfalls hat Baptista mit seiner Filmidee bei seinem Wunsch-Protagonisten vorgefühlt – und der fand sie gut. „Solche Projekte gibt es auch noch nicht so richtig“, erklärt der Mann, der als 17-Jähriger einer der ersten Youtuber war, als ein Teil des Comedy-Duos „NE total“ einst ins Filmgeschäft eingestiegen ist (er hatte mit Luke Mockridge, 29, und Chris Tall, 26, gemeinsame Auftritte), sich ganz mutig im Alter von 20 Jahren selbstständig gemacht hat und mit seinem Kompagnon Timo Kohlenberg eine weitere Agentur, „Primematter“, gegründet hat. Mittlerweile hat er sich „in der Branche ganz gut positioniert“, sagt der Kreative mit Blick auf seine Karriere, „und es fragt auch niemand mehr, wo denn mein Papa bleibt, wenn ich bei einem Termin erscheine.“ Er lacht. Und dazu hat er auch allen Grund. Nicht nur, weil Großkunden wie Expert (er dreht für den Elektromarkt die Werbesports), der Reiseveranstalter America Unlimited und Wabco (seine Firma agiert für das Zulieferunternehmen weltweit) auf sein Können setzen oder weil er die offizielle Hawaii-Broschüre gerade auf den Markt gebracht hat.

„Ich empfinde auch große Dankbarkeit für das, was sich durch meine Arbeit ergibt“, spielt er auf die vielen Reisen rund um die Welt, Hubschrauberflüge vor Ort (etwa über den Grand Canyon) und das Erleben von Polarlichtern in Finnland an: „Auch wenn es da gerade minus 20 Grad waren, das ist etwas, das mir niemand mehr nehmen kann.“ Darüber hinaus arbeitet der gebürtige Mexikaner oft mit Stars und Sternchen zusammen – vor ein paar Wochen drehte er mit Fer­nanda Brandão (34) in Florida einen Spot. „Die Arbeit mit ihm hat viel Spaß gemacht. Eduardo ist professionell, aber auch locker“, sagte die Moderatorin und Fitnesstrainerin kürzlich gegenüber der NP. Die Tage stellten sich dann so dar, „dass wir nach Feierabend auch mal zusammen Yoga am Strand ge­macht haben – Kopfstand inklusive!“

Baptista mag es nun mal, seinen Kopf zu benutzen: „Ich sehe mich nicht als klassischen Werbemenschen, sondern eher als Impulsgeber für kreative Konzepte.“ Eines seiner Steckenpferde ist, „meinen Kunden zu zeigen, wo sie effektiv sparen können, ohne dass Qualität darunter leidet“. Dabei unterstützt ihn übrigens seine Freundin Vicky Chassioti, auch sie arbeitet bei Brainclash. Das Paar lebt in Isernhagen, durch die Arbeit sehen sich die beiden mehr als andere Paare. Nervt das manchmal? „Wir gehen uns weniger auf den Zeiger als ge­dacht“, so Baptista, „aber ich bin ja auch viel weg.“ Ein bisschen was vom „Quatsch-Comedy-Club“ wie früher steckt also immer noch in dem Unternehmer.

Vielleicht macht eben der Humor den kleinen, aber sehr ausschlaggebenden Unterschied aus.

Mirjana Cvjetkovic