Hannover

Ein gelernter Zahntechniker, ein Architekt und ein Grafikdesigner arbeiten zusammen – und machen richtig guten Gin. Was nach einem Märchen klingt, ist für Christian Moritz (48), Guido Baumgarten (47) und Christoph Jahn (41) wahr geworden. Die drei verkauften im Juni 2015 ihre erste Flasche „Cucumberland Hannover Dry Gin“. Inzwischen hat die Spirituose ihnen sechs Preise eingebracht – zuletzt sind die Hannoveraner zu „Kulinarischen Botschaftern Niedersachsen“ gekürt worden. „Ich bin so dankbar für den Erfolg“, sagt Christian Mo­ritz. Er entwickelt mit Guido Baumgarten zusammen die Gins, Kollege Christoph Jahn „macht das ganze Drumherum“, so Moritz.

Gestern stellten sie in der Cumberlandschen Galerie das neueste Produkt ihrer Gin-Brennerei „Mobaja“ vor: „Cucumberland Fine Gin Cordial“, etwas ganz Besonderes, wie Moritz erzählte, „weltweit gibt es nur drei Cordial-Gin-Sorten.“ Diese Art, Gin zu brennen, stammt aus dem 19. Jahrhundert, sie ist sozusagen die ursprüngliche Form des Gin-Cocktails. „Er ist leicht gezuckert, hat eine Zitrus-Anis-Note und schmeckt pur unglaublich“, weiß Moritz.

Info: Gin Sensation Heute und Sonnabend prä­sentieren ein gutes Dut­zend Destillen im In­nenhof des Schauspielhauses (Prinzenstraße 9) ihre Kreationen bei der Messe „Gin Sensation“ – darunter auch „Niemand Dry Gin“, die „Lister Destille“ aus Hannover und „Rossgoschen Gin“ aus Langenhagen. Es sind auch Marken aus England und Italien vertreten. Los geht es um 17 Uhr, Schluss ist an beiden Tagen um Mitternacht. Außerdem gibt es Food-Trucks und Live-Acts auf der Bühne. Um 18 Uhr beginnen Konzerte. Heute spielen Plankton und Sixtyfive Cadillac, Sonnabend sind Hartbeat und Terry Hoax auf der Bühne. Der Eintritt ist frei. www.ginsensation.de

Die Eingebung dazu hatten die „Mobaja“-Macher aber nicht allein. Spirituosen-Experte Jürgen Deibel (56) kam mit der Cordial-Idee auf sie zu. „Erst waren wir misstrauisch, denn der Cordial war ursprünglich un­genießbar, darum wurde er auch gezuckert“, erzählt Mo­ritz, „das Rezept aus Amerika brachte Deibel zu einem Treffen mit.“

Der edle Stoff, der in den 1920er Jahren populär war, brauchte etwas Auffrischung – das Ergebnis wurde am Donnerstagabend geladenen Gästen präsentiert, auf der „Gin Sensation“ (siehe Info) kann jeder probieren. Die Flasche soll im Verkauf etwa 40 Euro kosten. Zehn Wochen dauert es, den Gin herzustellen, bis er dann in Flaschen abgefüllt werden kann.

Privat trinkt Christian Mo­ritz nicht viel Alkohol: „Aber wenn ich unseren Dry Gin trinke, also das Ursprungsprodukt, dann als Gin-Tonic mit Gurke.“ Moritz und seine Kollegen mögen es klein, aber fein: „Wir pflücken die Kräuter selbst, lieben die Natürlichkeit und Regionalität. Wir sind begrenzt bei der Herstellung, wir wollen nicht global werden.“ Obwohl Gin – immer noch – ein hippes Getränk ist? „Es ist sowohl ein Klassiker als auch ein Modedrink“, betont der 48-Jährige, „Qualität ist uns wichtiger als Mode.“ Auch Experte Jürgen Deibel fand die Präzision bei „Mobaja“ überzeugend. „Da kommt wohl der Zahntechniker in mir durch“, scherzt Moritz.

GUTE ZUSAMMEN-ARBEIT:Jürgen Deibel (links) hatte das Cordial Rezept, Christian Moritz verfeinerte es. Quelle: Michael Wallmüller

Jetzt freut sich das Team erst mal auf das Gin-Festival am Wochenende, das schon im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war: „Es bildete sich eine Menschentraube, alle warteten geduldig auf ihr Getränk, das war einfach toll. Es gab einen schönen Austausch.“

Auch eine zweite Neuheit aus der Südstadt-Destillerie wird dort präsentiert: der „Preacher Gin“. Details über die „Prediger“-Spirituose sind noch geheim, nur so viel: Wacholder und Zitrus spielen dabei eine Rolle. „Ich bin zufrieden, das Produkt ist uns echt gut gelungen“, so Moritz. Klingt nicht nach einer Standpauke, sondern eher nach einem Loblied ... www.cucumberland.de

Von Karina Hörmann