Hannover

Die Anfrage kam quasi wie aus dem Nichts – und dann ging alles ganz schnell: Carlotta Truman (19) kann es teilweise selbst noch gar nicht glauben, dass sie tatsächlich im Rennen ist, beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) für ihr Heimatland Deutschland in Tel Aviv anzutreten. „Das ist wirklich crazy“, gesteht die Sängerin. Und noch verrückter ist, dass für sie und ihre Duett-Partnerin Laurita Spinelli (26) die Chancen gar nicht schlecht stehen: „Nämlich eins zu sieben.“

Als Sisters gehen die zwei jungen Frauen am 22. Februar in Berlin beim deutschen Vorentscheid des ESC ins Rennen ( ARD, 20.15 Uhr). „Sisters“ heißt auch der Song, den sie aufführen werden. „Er handelt von Stutenbissigkeit und von der Einsicht, dass es gar keinen Sinn ergibt, so zu sein“, erläutert Truman im Gespräch mit der NP im „Face“ am Steintor.

Seit gut zehn Tagen dreht sich im jungen Leben Carlotta Trumans eigentlich alles nur noch um den ESC: Interviews, Mails, Fototermine stehen bei der 19-jährigen Popular-Music-Studentin (das lernt sie im ersten Semester) auf dem Plan. Ihre Mitstreiterin hat sie bisher nur einmal getroffen, im Studio – da haben sie sich kennengelernt und den Song eingesungen.

Spinelli stammt aus Wiesbaden, „da ist es etwas schwierig, sich oft zu sehen und gemeinsam zu proben.“ Dennoch ist Truman zuversichtlich: „Wir sind auf einer Ebene, haben gute Ideen für den Bühnenauftritt, glauben fest daran, dass es funktioniert.“ Die Künstlerinnen telefonieren häufig, tauschen ihre Gedanken bei Whatsapp aus.

Und genau wie Carlotta Truman hat Laurita Spinelli ordentlich Bühnenerfahrung vorzuweisen: Spinelli gewinnt mit neun Jahren den Gesangswettbewerb „Kiddy Contest“, zwei Jahre später nimmt sie bei der Castingshow „ Star Search“ teil. Als Backgroundsängerin steht sie später für Künstler wie Sarah Connor (38), Cro (28) und Lena Meyer-Landrut (27) auf der Bühne. Hannoveranerin Truman wird mit ihrem zuckersüßen Auftritt beim „Supertalent“ 2009 berühmt – sie war ebenfalls neun Jahre alt –, schlittert im Jahr 2014 nur ganz knapp am Sieg der zweiten Staffel von „ The Voice Kids“ vorbei. Ihr Coach war damals Johannes Strate (38), mit dem Revolverheld-Frontmann hat sie heute noch Kontakt. Witzig: Seine Band tritt beim Vorentscheid neben Udo Lindenberg (72) und Michael Schulte (28, wurde im vergangenen Jahr beim ESC in Lissabon Vierter) auf, es gibt also ein Wiedersehen.

Auftritt gegen sechs weitere Künstler

„Unser Lied ist ein ziemlich schwerer Song“, verrät Truman über das Stück, „es ist viel Dynamik drin, das Lied ist rhythmisch und insgesamt anspruchsvoll. Es startet eher leise, explodiert dann zum Schluss.“ Mit der Nummer treten die beiden gegen sechs weitere Künstler aus der Bundesrepublik an: Aly Ryan (21), BB Thomaz (34), Gregor Hägele (18), Linus Bruhn (20), Makeda (28) und Lilly Among Clouds (29), nur Truman und Spinelli sind zu zweit. Thomas Schreiber (59) ARD-Koordinator Unterhaltung: „Sieben starke, sehr individuelle Acts mit ihren eigenen, ganz besonderen ESC-Songs.“ Sein Ansporn ist es, auch in diesem Jahr in den Top Ten zu landen.

Mitte Mai steigt die 64. Ausgabe des Eurovision Song Contest im Expo Center von Tel Aviv. Netta Barzilai (26) hatte mit „Toy“ das Event, das von bis zu 200 Millionen Menschen weltweit vorm Fernseher verfolgt wird, in ihr Heimatland geholt. 42 Nationen machen beim diesjährigen Wettbewerb mit.

„Sollten wir es wirklich schaffen, dann müssen wir schon mal nicht alleine nach Israel fahren“, zieht die 19-jährige Carlotta in Betracht. Die Musikerin, die seit Oktober ihr Haar wieder weißblond trägt (Vorbild war Hollywoodstar Emilia Clarke, 32, in ihrer Rolle Daenerys Targaryen in der Fantasyserie „ Game of Thrones“), ist zuversichtlich: „Wir sind gefährlich nah dran.“ Und die Vorstellung, dass sie tatsächlich hinfahren könnte, „ist echt ganz schön crazy.“

Von Mirjana Cvjetkovic