IM FLÜCHTLINGSCAMP: Bei Dohuk besuchte Düzen Tekkal ihre jesidischen Landsleute, traf diese beiden Schwestern.

© Hawar

Courage

Düzen Tekkal berichtet über Greueltaten des IS

Mit ihrer Arbeit hat sie international Aufmerksamkeit geerntet, Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing sie in ihrem Büro: Die Jesidin Düzen Tekkal (38), die in Linden aufgewachsen ist, hat nun eine Reise ins Herz der Finsternis gemacht. Ihre Lebensaufgabe ist es, über die Greueltaten der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu berichten – Tekkal begleitete ein Opfer in den Irak. Der NP berichtete sie von dem gefährlichen Trip.