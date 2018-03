Dr. Eurovision macht Hannover zur ESC-Stadt

Songcontest

Er macht Hannover zur „City of Eurovision“: Irving Wolther weiß alles über den Song Contest, dessen Finale am 12. Mai in Portugal stattfindet. Die NP sprach mit ihm über seine Veranstaltungsreihe.

Hannover. Wahrscheinlich gibt es keinen Zweiten in Hannover, dessen Herz so sehr für den Eurovision Song Contest schlägt, wie Irving Wolther (48). Dr. Irving Wolther, um genau zu sein. Oder auch: Dr. Eurovision. Denn der Musikexperte hat tatsächlich seine Doktorarbeit über den Ge­sangswettbewerb geschrieben. Und jetzt wird der Sprach- und Kulturwissenschaftler das Herzstück der ersten Eurovisionswochen der Stadt.

Von Freitag, dem 13. April, bis Sonnabend, dem 12. Mai, wird es drei Veranstaltungen geben, die sich mit der 63. Auflage des Gesangswettbewerbs beschäftigen (siehe Info-Kasten). Von einer sogenannten Preview im Historischen Museum (moderiert von Wolther) über einen Vortrag zur Geschichte des Eurovision Song Contest (gehalten von Wolther) bis hin zum Public Viewing in der Volkshochschule (mit einer Live-Schalte zu Wolther, der beim Finale in Portugal dabei sein wird). „Hannover wird zur City of Eurovision“, freut sich der Kulturwissenschaftler, „und das zu Recht: Der Song Contest verdient mehr Aufmerksamkeit. Nur weil Deutschland in den Jahren seit dem Sieg von Hannovers Kandidatin Lena nicht mehr erfolgreich war, ist der Wettbewerb ja nicht schlecht.“

Und dann beginnt Wol­ther zu schwärmen: etwa von den Ungarn, die in diesem Jahr die Band AWS mit Metal Core an den Start schicken („die erinnern an die finnischen Gewinner von Lordi von 2006, nur treten sie ohne Zombie-Masken auf und klingen noch härter“). Oder von Michael Schulte (27), dem deutschen Starter, bei dem er sich noch nicht sicher ist, wie gut der live singen werde. Er spricht über Israels Starterin Netta Barzilai (25): „Seit ihr Song ,Toy’ auf dem Markt ist, liegt sie vorn bei den Buchmachern bei den Wetten auf Sieg.“ Er freut sich, dass viele Teilnehmer wieder in Landessprache singen. Und er schwärmt und schwärmt und schwärmt.

Tatsächlich ist seine Be­geisterung so groß, dass er sich für seine Dissertation vor zwölf Jahren mit dem Thema Eurovision Song Contest als einem „Kampf der Kulturen“ befasste. Darin ging er unter anderem den Fragen nach, warum der Wettbewerb in anderen Ländern so viel populärer ist als in Deutschland. In Israel etwa: „Bis in die 1920er und 30er Jahre hinein gab es dort überhaupt keine Volksmusik“, erklärt Wolther, „die ist erst in den Kibbuzim entstanden.“ Darum erinnerten bis heute viele Beiträge der israelischen Starter an Kibbuztänze. Insgesamt werde der Wettbewerb in Israel sehr geschätzt, weil die Israelis ihn als einen Weg begriffen, sich als Teil der westlichen Wertegemeinschaft darzustellen.

Zu jedem Land kann er etwas Musik- und Kulturhistorisches erzählen. Für den Eurovisionsauftritt des NDR hat er daraus den Blog „Mit Dr. Wolther um die Welt“ ge­macht. Und schließlich ist daraus das Buch „Die ganze Welt des Song Contests“ entstanden – samt Vorwort des legendäre Eurovisionsmoderators Peter Urban (69). „Das zu veröffentlichen, da­von hatte ich zehn Jahre lang geträumt“, erzählt Wol­ther. Deutsche Verlage lehnten aber ab. Österreichische auch: „Dann habe ich irgendwann meine Ersparnisse ge­nommen, eine Kollegin hat mir das Layout gesetzt, in Istanbul habe ich eine Druckerei gefunden, die mir einen fairen Preis gemacht hat.“ Und dann hat er sein Buch im Selbstverlag herausgebracht. Inzwischen ist er in der zweiten Auflage, die ersten 500 Exemplare hatte er rasch verkauft. Während der hannoverschen Eurovisionswochen wird er sein Werk ebenfalls anbieten – und während der Preview im Historischen Mu­seum und eines Vortrags in der Volkshochschule viel daraus erzählen.

Und dann schwärmt er auch schon wieder: „Bei der Preview können die Besucher sogar über ihre Favoriten abstimmen“, verrät Dr. Eurovision, „so wie beim echten Song Contest.“ Dafür haben die Veranstalter extra eine App in Auftrag gegeben, über die Besucher abstimmen werden. Zusätzlich vergibt eine Fachjury Punkte, Vertreter von Radio Leinehertz sollen dabei sein, von der Hochschule für Musik, Theater und Me­dien, vom Historischen Mu­seum, und Wolther hofft auch noch auf den portugiesischen Generalkonsul Luis Filipe Baptista Da Cunha. Denn dessen Land ist Gastgeber, wenn es am Abend des 12. Mai wieder heißen wird: „And the twelve points go to ...“.

Verena Koll

Info: Die Eurovisionswochen

Die Volkshochschule hat in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum die Eurovisionswochen ausgerufen. Vom 13. April bis zum 12. Mai wird es drei Veranstaltungen zum Eurovision Song Contest geben.

Los geht’s am Freitag, den 13. April, um 18.30 Uhr im Historischen Museum an der Pferdestraße 6 in der Altstadt. Dort führt der hannoversche Eurovisionsexperte Irving Wolther durch die sogenannte Preview. Er spielt alle 43 Lieder an, mit denen die Kandidaten in diesem Jahr am 12. Mai in Lissabon beim Eurovision Song Contest antreten werden. Für Deutschland startet Michael Schulte mit „You Let me Walk Alone“. Die Preview ist kostenfrei.

Am Donnerstag, den 19. April, folgt ein Vortrag zum Eurovision Song Contest. Der Sprach- und Kulturwissenschaftler Irving Wolther wird in den Räumen der Volkshochschule an der Burgstraße 14 in der Altstadt von 18 Uhr an unter anderem erklären, warum Israel und Australien eigentlich am Wettbewerb teilnehmen dürfen und ob es stimmt, dass sich die osteuropäischen Länder regelmäßig Punkte zuschieben. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Höhepunkt ist schließlich Sonnabend, der 12. Mai, der Abend des Eurovision Song Contest. Dann lädt die Volkshochschule von 20 Uhr an zum Public Viewing in ihre Räume an der Burgstraße 14 ein. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Live-Schaltung zu Irving Wol­ther ist geplant, er wird in Lissabon bei der Show dabei sein.