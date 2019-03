Hannover

Mit „Männer“ feierte sie 1985 den Durchbruch, ihr Film „ Hanami“ bewegte vor zehn Jahren die Herzen der Zuschauer. Jetzt stellt Regisseurin Doris Dörrie die Fortsetzung vor.

Frau Dörrie, wie besonders ist es, den bundesweiten Kinostart von „Kirschblüten & Dämonen“ in Hannover einzuläuten?

Das ist natürlich sehr schön (lacht)! Ich freue mich wirklich sehr darauf. Insbesondere auch, dass die Vorstellung im Astor gezeigt wird, ich habe eine sehr lange Verbindung zu Achim Flebbe.

Und auch zu seinem ersten Kino, dem Apollo an der Limmerstraße.

Das Apollo war meine erste Filmschule, da habe ich früher sehr oft unglaubliche Filme geguckt. Ich bin mit der Stadtbahn hingejuckelt und musste immer zusehen, dass ich nach der Spätvorstellung auch die letzte wieder nach Hause erwische.

Wie oft kommen Sie denn noch nach Hannover?

Oft! Meine Eltern leben in der Südstadt, ich habe Verwandte in der Stadt. Ich bin dann zwar nie sehr lange da, aber doch oft.

Sie konnten fast die gesamte „ Hanami“-Crew für die Fortsetzung des Films gewinnen – nur den einstigen Darsteller des Karl Angermeier wegen anderer Verpflichtungen nicht. Wie schnell konnte sich die Gruppe zehn Jahre später wieder zusammenfinden?

Also die Zusagen der Schauspieler hatte ich innerhalb von zwei Stunden, das fand ich schon sehr verblüffend (lacht). Am Drehort selbst war es dann ganz einfach: Mit dem Drehteam arbeite ich immer zusammen und die Schauspieler Hannelore Elsner und Elmar Wepper waren sofort wieder in ihren Rollen, in denen sie vor zehn Jahren gewesen sind.

Nur Golo Euler, der den verzweifelten und von Dämonen geplagten Karl jetzt spielt, war neu dabei. Zuletzt hatte Maximilian Brückner die Rolle inne. Wie gut hat sich der neue Karl eingefunden?

Das war überhaupt kein Problem. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit ihm arbeite. Und wie es manchmal ist, wenn etwas im Leben nicht klappt: Es tut sich etwas Neues auf.

Glauben Sie an Zufälle, dass es Euler geworden ist? Sie wussten bis zum Casting beide nicht, dass sie quasi mal Nachbarn waren.

Ich muss nicht an Zufälle glauben, sie passieren einfach (lacht). Es ist tatsächlich lustig, dass wir uns nie über den Weg gelaufen sind, obwohl wir in Schwabing nur eine Ecke entfernt voneinander gewohnt haben. Das war bei meinem Mann übrigens auch so (lacht).

Was glauben Sie, warum sich die Schauspieler so sehr in den Filmstoff verknallt haben?

Weil es eine Abenteuerreise ist. Eine Geschichte, die sehr tief geht und auf der anderen Seite sehr optimistisch ist und ein leichtes Ende hat. Man wird sehr bewegt, wenn man den Film sieht. So übersetze ich auch für mich den englischen Begriff „Movie“. Ich will im Kino bewegt werden.

Die Liebe zum Film geht soweit, dass Darsteller Elmar Wepper sogar die Initialen RA im Kennzeichen seines privaten Autos haben soll.

Ich glaube gerne an die Version, dass es für Rudi Angermeier steht. Könnte aber auch Rechtsanwalt bedeuten.

Sie sagen selbst, dass sie eigentlich keine Fortsetzung von „ Hanami“ wollten. Fortsetzungen waren nie Ihr Ding. Bis jetzt.

Die Idee kam über mich, dass die Eltern als Gespenster zurückkehren. Das habe ich in Japan gelernt.

Da dort der Umgang mit Geistern selbstverständlich ist. Glauben Sie denn dran?

Nein. Für mich ist es eine Methode, mit dem umzugehen, was uns umtreibt, was uns quält. Es ist immer die innere Wahrheit, um die es geht. Im Kino kann ich diese Geister sichtbar machen.

Wenn ich an Geister denke, denke ich auch irgendwie an den Tod: Würde es uns hier im Westen guttun, selbstverständlicher mit ihm umzugehen?

Bestimmt. Wobei der Tod nicht viel mit Geistern zu tun hat. Es würde uns aber bestimmt nicht schaden, wenn wir den Tod als etwas Natürliches betrachten würden – dann hätten wir auch weniger Angst. Wir sollten aufhören, so zu tun, als wären wir unsterblich, um dann bis ins Mark zu erschrecken, wenn wir feststellen, dass das wohl nicht so ist.

Dieser ist ihr fünfter Japan-Film, der erste ist 1983 entstanden. Wie hat sich das Land inzwischen verändert?

Das ist eine schwierige Frage, da sie mehrere Ebenen beinhaltet. Rein optisch gesehen, war ich 1983 immer die Größte. Wenn ich an der Ampel stand und gewartet habe, konnte ich immer bis zum Horizont gucken. Heute bin ich längst nicht mehr die Größte, was daran liegt, dass sich die Ernährung der Menschen sehr verändert hat. Es hat auch große technische Veränderungen gegeben. Aber: Japan ist sich auch sehr treu geblieben.

Doris Dörrie präsentiert „Kirschblüten & Dämonen“ am 7. März persönlich im Astor (Nikolaistraße 8). Filmstart ist um 20 Uhr (Eintritt elf Euro), im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch.

Von Mirjana Cvjetkovic