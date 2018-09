Hannover

Problemlos schwingt sich Claudia Baricz (28) auf die silberglänzenden Waschmaschinen namens Kunigunde und Esmeralda bei den Lindener „Waschweibern“ und vollführt ihren Spagat. Eine leichte Übung für die Österreicherin. In der aktuellen GOP-Show „Waschsalon – Ein Kessel Buntes“ verbiegt sie ihren Körper noch ganz anders!

„Ich spiele das aggressive Biest mit Männerproblem“, fasst sie ihrer Rolle zusammen und lacht. Bis zu ihrem Engagement in der Show hatte sie mit Waschsalons keine Berührungspunkte. Gymnastik und Turnen begleiten sie jedoch schon fast ihr ganzes Leben.

Mit fünf Jahren beginnt sie in ihrer Heimat Wien mit dem Turnen. „Eigentlich nur zum Spaß“, erinnert sie sich. Doch schnell erkannte man ihr Talent, aus dem Spaß wurde Ernst. Als 14-Jährige gelingt ihr der Sprung ins österreichische Nationalteam der Rhythmischen Sportgymnastik. „Das Training ist dort sehr intensiv“, erzählt Baricz, „acht bis zehn Stunden am Tag sind normal.“

AM LUFTWÜRFEL: Claudia Barcz zeigt eine spektakuläre Nummer Quelle: Frank Wilde

Sie beißt sich durch. „Der Sport hat mir Disziplin beigebracht“, sagt sie, „wenn ich etwas will, arbeite ich hart dafür und erreiche es meist auch.“ Ihr größter Erfolg in dieser Zeit ist die Teilnahme an der Europameisterschaft in Moskau 2006. „Das war ein tolles Erlebnis, aber auch beängstigend“, sagt sie heute. „Der Druck von Trainer und Team und auch die eigenen Erwartungen sind enorm hoch.“ Ein einziger Fehler kann das Aus bedeuten. „Es erfordert große mentale Stärke, diese Situation durchzustehen“, so Baricz.

Die finanzielle Belastung im Nationalteam ist groß

Nach vier Jahren hat sie genug und verlässt das Nationalteam. Die finanzielle Belastung wächst nämlich immer weiter. „Wir haben in unserem Verein keine Förderung bekommen, deshalb mussten wir die Flüge zu den Wettkämpfen selbst zahlen“, erklärt die Turnerin.

Durch ihre beste Freundin sammelt Baricz erste Bühnenerfahrung. Sie experimentiert, probiert sich aus und sucht ihren Stil als Künstlerin. Ihr Ziel ist es, eine Solo-Nummer zu entwickeln. „20 Prozent sind Talent, der Rest ist Arbeit“, betont sie, „eine gewisse Beweglichkeit war von Anfang an vorhanden, die nötige Kraft habe ich mir selbst antrainiert.“

In der Show „Waschsalon“ baumelt Baricz in einem Luftwürfel unter der GOP-Decke. „Das ist ein irres Gefühl“, beschreibt sie ihre Auftritte, „man hängt da oben wirklich nur an seinen eigenen Händen und weiß genau, man darf auf gar keinen Fall loslassen.“

Unter Artisten wird schmutzige Wäsche gewaschen

Ihre Sportler-Vergangenheit hat die zielstrebige Blondine in gewisser Weise auf das Leben als Künstlerin vorbereitet. Denn der Druck ist auch hier spürbar. „Die Konkurrenz ist groß und es gibt nur wenige gute Jobs“, erzählt sie. Während manche Kollegen aus Neid schmutzige Wäsche waschen, versucht Baricz von den Erfolgen anderer zu lernen. „Ich schaue, was andere besser machen als ich und hole mir Ratschläge von ihnen.“

Doch die Artistin trainiert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. „Ich studiere nebenbei Wirtschaftsrecht an der Universität Wien“, verrät Baricz. Ein zweites Karriere-Standbein soll dieser Weg jedoch nicht werden. „Das Fach interessiert mich einfach, ich bilde mich gern weiter“, so die Studentin im ersten Semester.

Beim Kaffee bei den „Waschweibern“ zwischen surrenden Trommeln wirkt Baricz nicht verbissen, sondern locker, fröhlich. Dass sie ihren Beruf nicht bis zum Renteneintritt ausüben kann, weiß sie natürlich. „Aber ich mache weiter, solange es mir körperlich gut geht“, sagt sie. Wenn es nach ihr geht, wird das noch eine ganze Weile der Fall sein. „Wenn ich etwas will, bekomme ich es meist auch“, so Baric“. „Ich bin bereit, für meine Ziele zu arbeiten.“

Das ist die neue GOP-Show „Waschsalon“

Waschen müssen alle. Egal ob Geschäftsmann, junge Mutter, Student oder Handwerker. In der GOP-Show „Waschsalon – Ein Kessel Buntes“ treffen all diese Menschen und ihre Geschichten auf unterhaltsame Weise für die Länge eines Buntwaschgangs aufeinander.

In diesem Waschsalon wird geflirtet, getanzt und gesungen. Darren Burrel verzaubert als Meister der Seifenblasen. Mit Dampf gefüllt wabern die zarten Bläschen durch die Luft und zerplatzen erst auf sein Kommando. Comedian Tom Murphy versetzt das Publikum mit seiner Union-Jack-Unterhose stimmungsmäßig in den Schleudergang. Sibongile Prudence Mtshali liefert mit Live-Gesang die akustische Kulisse für die Szene. Doch auch den stimmlichen Feinwaschgang beherrscht sie.

WEISSE WESTE: Herr Benedikt auf dem Cyr-Reifen. Quelle: Frank Wilde

Mohamed Tadei bringt Stille auf die Bühne. Wenn er einen wackeligen Turm aus Brettern und zylinderförmigen Rohren baut, um darauf zu balancieren, wagt man kaum zu atmen. Herr Benedikt dreht im blütenweißen Hemd seine Runden mit dem Cyr-Reifen. Der Mix der Emotionen macht die Show abwechslungsreich. Saubere Leistung.

Wer einen Waschgang im GOP erleben möchte, hat noch bis zum 28. Oktober Gelegenheit dazu. Tickets ab 24 Euro.

Von Janina Scheer