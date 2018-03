Die neue Gastro-Generation für Hannover

Gastronomie

Frischer Wind in Hannovers Gastro-Szene: Die drei Jungunternehmer Björn Hensoldt (25), Moritz Mestwerdt (25) und Simon Ario (25) mischen in Traditions-Lokalen mit – und stecken voller neuer Ideen.

Hannover. Die Aufgaben sind verteilt. „Moritz ist der Zahlenmensch, Simon der Mann an der Front, ich bin der Motor“, sagt Björn Hensoldt (25) über sich und seine Kompagnons Moritz Mestwerdt (25) und Simon Ario (25). Die drei sind die Jungunternehmer im Gastroimperium von Winfried Kirchner (67) und Björns Vater Wolfgang Hensoldt (73) und schicken sich an, peu à peu Hannovers Gastroszene umzukrempeln. Die Gastro- und Immobiliengesellschaft, die sich ab dem 1. April „Gastrotrends“ nennen wird, betreibt in Hannover den Waterloo-Biergarten, die Leibniz Lounge, die Nordkurve, die Seeterrassen am Maschsee und die Schateke in der Altstadt. Prominente Neuzugänge der regen Firma: Reimanns Fische am Nordufer, Reimanns Eck am Weißekreuzplatz und das Vier Jahreszeiten an der Hildesheimer Straße.

„Wir wollen die Traditionslokale auffrischen, etwas jünger machen“, erzählt Hensoldt junior – „aber behutsam. Schließlich sind es beliebte Treffpunkte mit großen Namen.“ Geplant sind unter anderem frisches Mobiliar und neue Farben im Vier Jahrszeiten und ein Winter-Zauber-Wald im Biergarten des Steakhauses sowie eine komplett neue Außenterrasse für Reimanns Eck. Auf ihre beliebten Gastgeber müssen Stammgäste übrigens nicht verzichten. Sowohl Ekkehard Reimann (76) bleibt das Gesicht von Reimanns Eck als auch Carsten Aschenbach (56) das des Vier Jahreszeiten. Doch beide Gastronomen wollen etwas kürzer treten, „vielleicht mal das Handy ausschalten“ (Aschenbach) und „keine 14-Stunden-Tage“ mehr schieben (Reimann). Auch für Reimanns Edel-Restaurant Clichy, das Ende April schließt (NP berichtete), fanden Hensoldt und Co. eine Lösung – sie vermittelten die Betreiber der Burgerkette Duke, die das Lokal in der List übernehmen.

Mit denen waren die 25-Jährigen ohnehin im Gespräch. „Ab kommendem Freitag bereichern die Duke-Burger unsere Speisekarte in der Schateke“, erzählt Björn Hensoldt. Denn auch die Altstadt-Pinte an der Kramerstraße soll für jüngere Leute attraktiver werden.

Aktuell planen die Jungunternehmer den Gastro-Sommer 2018. Beim Maschseefest mischen sie zum zweiten Mal am Geibeltreff mit – und haben aus dem ersten Jahr gelernt. „Wir hatten zwischen den verschiedenen Bereichen Wände gezogen“, sagt Hensoldt, „dabei will das auf dem Maschseefest kein Mensch. Und wir hatten uns nicht um das Thema Musik gekümmert.“ Also wird es in diesem Jahr einen Restaurantbereich mit Köstlichkeiten von Steaks bis Jacobsmuscheln und außerdem eine Musikbar names Casa Blanca geben. In der legt auch Ex-Casa-Chef Bodo Linnemann (77) auf. „Er feiert bei uns seinen Geburtstag nach“, freut sich Hensoldt.

Zweites großes Thema des Sommers für die Gastro-Jungs ist die Fußball-WM. „Wir veranstalten zwei komplett neue Public-Viewings“, kündigt der 25-Jährige an. Eine studentische Fußball-Party auf dem Sport-Campus Am Moritzwinkel und ein riesiges Public Viewing auf dem Weißekreuzplatz. „Das werden wir sogar bestuhlen und Platz für 2000 bis 3000 Leute bieten.“ Klingt nach viel Arbeit. Aber wird schon werden: Die Aufgaben sind schließlich verteilt.

Julia Braun