Hannover

Zwei Schläge aufs Bierfass, kurz warten, ob es gereicht hat, dann der Jubel: „O’zapft is!“ wurde gejubelt, das Festbier floss fleißig aus dem Fass. Per Mertesacker (34, als er kam, wurde am lautesten gejubelt) und Martin Ziemer (35, zünftig in Lederhose) hatten die Ehre, die diesjährige „Hannover-Wiesn“ auf der Gilde-Parkbühne zu eröffnen, der Stolz war ihnen anzusehen, dass sie den Festbieranstich mit Bravour gemeistert hatten, Sportler eben.

Der Recken-Torwart (Ziemer) hatte dem Fußballweltmeister (Merte) übrigens den Vortritt gelassen: Schließlich sei der Kicker der Älteste, so der 35-Jährige kurz vorher zur NP. Moment mal – er ist doch der Ältere! „Sag ich doch, die Jungen müssen ran! Das ist im Sport so. Die müssen die Verantwortung übernehmen.“ Und genauso lustig ging es den gesamten Abend im rappelvollen Festzelt zu, es wurde gefeiert, geklatscht, auf die Bänke gestiegen und ge­schunkelt.

Torsten Meier (53) hatte Nadine Klaube (36) ganz fest im Arm, die beiden ließen sich Weißwürste, Radieserl, Radi und Käsekanten schmecken. Für die Freundin des 96-Stadionchefs – standesgemäß im Dirndl – war der Abend quasi eine Fortsetzung des Original-Oktoberfests, „ich habe mit der Familie in München gefeiert“. Dahin fährt sie jedes Jahr. Nach München will Meier aber nicht, deshalb der Hannover-Kompromiss – warum auch nicht.

Und auch Melanie Baumann (45) hat sich alles andere als ihrem Lebensgefährten Nico Röger (31) zuliebe in ein fesches Outfit ge­schmissen: Er ist Veranstalter der Bayernsause. „Mir hat es im vergangenem Jahr so sensationell gut gefallen, deswegen wollte ich unbedingt dabei sein.“ Und die Musik? Sie arbeitet ja genau wie er bei Hannover Concerts, normalerweise haben die andere Bands als die Bayernrocker im Programm. Baumann lachte herzlich: „Es gibt doch die Mass, dann geht’s.“

Für die war übrigens Mike Gärtner (52) verantwortlich, der Gilde-Chef hatte literweise (eine Mass kostet 9,60 Euro, in München mussten Besucher satte 11,40 Euro berappen) von dem naturtrüben Festbier ankarren lassen, „das schlabbert sich so richtig schön weg“. Aber es wurde auch reichlich Bierfreies getrunken. Highlight ist auch in diesem Jahr die Champagnerbar, einige der 0,75-Liter-Flaschen gingen für 89 Euro über den Tresen, ob jemand tatsächlich 579 Euro für die Drei-Liter-Magnum-Pulle hingeblättert hat? Gesehen haben wir es jedenfalls nicht.

Dafür eine – wie immer – supergut gelaunte Rita Girschikofsky (73): Die ließ es direkt vor der Bühne krachen: Es ist doch lustig, mit Menschen zusammen zu feiern und Stimmung zu ma­chen“, so die Stadtsportpräsidentin. In München ist sie bereits zweimal feiern gewesen, „aber in Hannover können wir das auch“.

Und hätten die Zeltbetreiber nicht um 23 Uhr die Musik aus- und alle Lichter angemacht (dann ist tatsächlich Schluss mit lustig), hätte er ziemlich sicher in seinen Geburtstag reingefeiert: „Morgenmän“ Franky. Der ist seit heute, Mitternacht, 47 Jahre alt – alles Gute auch von dieser Stelle. Vielleicht ist es aber besser: So kann der FFN-Moderator wenigstens ohne dicken Kopf mit der Familie im Garten feiern. Ist doch auch ganz schön.

Mirjana Cvjetkovic