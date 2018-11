Mensch-Hannover Hochzeiten - Die Fotografin Birkhof friert besondere Momente ein Egal, wo Paare auf der Welt „Ja“ sagen – Zuzu Birkhof (36) ist dabei. Die Fotografin hat sich auf Hochzeiten spezialisiert. Am Sonnabend eröffnet sie mit Unternehmerinnen einen Pop-up-Store zum Thema im Helmkehof.

Viel unterwegs: In der Hauptsaison von Hochzeiten verbringt Zuzu Birkhof viel Zeit im Flugzeug, jettet meist an Wochenenden um die Welt. „Ohne meine Familie würde das gar nicht gehen. Dafür bin ich in der Woche zu Hause.“ Quelle: Fotos: Birkhof